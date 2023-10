Dopo aver trascorso quasi un anno in incognito, Assane Diop fa ritorno a Parigi, proponendo alla moglie l’opportunità di lasciare il paese e iniziare una nuova vita altrove. Tuttavia, alcune figure misteriose del suo passato interrompono i suoi piani, mandandoli in frantumi.

Mantenere lo stesso ritmo e interesse nelle stagioni successive è una sfida per qualsiasi serie. Fortunatamente, la serie Lupin di Netflix riesce a rimanere altrettanto avvincente come lo era quando è stata presentata per la prima volta nel 2021. Le rapine, l’intrigo, l’imprevedibilità, il comportamento imperturbabile dei personaggi e un montaggio vivace sono tutti elementi che rimangono costanti dalla prima alla terza stagione, creando un’esperienza emozionante che ti tiene incollato alle avventure audaci di Assane Dop. La trama principale di Lupin ruota attorno a una storia di vendetta, arricchita da diverse rapine avvincenti, ma è l’elegante modo in cui la storia è presentata a renderla unica. Anche se non c’è nulla di particolarmente nuovo nella serie Lupin, a dispetto dei cliché, riesce a catturare l’interesse dello spettatore per la sua storia, ed è l’ottima sceneggiatura a fare davvero la differenza.

L’ultima stagione di Lupin, ispirata dalle storie di Maurice Leblanc, è a mio avviso la più audace, e vale la pena vederla per la sua trama ben scritta e ben ritmata. La seconda stagione di Lupin era emozionante, ma aveva lasciato alcune cose in sospeso; questa stagione però risolve tutto in sette episodi. La storia si concentra sulla vendetta di Assane Diop nei confronti di chi ha fatto del male alla sua famiglia, incluso il ritorno di sua madre, che viene poi rapita. Oltre all’azione, ci sono anche momenti toccanti. È molto bello vedere come i creatori mostrano i ricordi dell’infanzia di Assane Diop con continui flashback.

Come inizia la terza stagione di Lupin? Tutto inizia con il furto di una perla nera molto preziosa, Arii Poerava, che aveva contribuito alla fine della guerra tra Francia e Tahiti nel 1847. Assane avvisa tutti che intende rubarla in una certa data. Dopo aver rubato la perla, Assane (interpretato da Omar Sy) finge di essere morto. Da quel momento, con una nuova identità, affronta tante difficoltà, come il rapimento di sua madre, che riappare nella sua vita dopo 25 anni.

Omar Sy fa sempre un lavoro eccezionale nel ruolo di Assane Diop, ed è il cuore della serie. Rende il personaggio così reale che sembra veramente viverlo. È perfetto nel ruolo di un ladro buono che però mostra la sua fragilità quando si tratta di approcciarsi con la sua famiglia. Tutta la terza stagione di Lupin gira attorno a lui, e a volte sembra quasi un provino per un futuro film di James Bond. Come lo vedresti nel ruolo di 007? Devo dire che anche gli altri attori come Ludivine Sagnier, che interpreta la moglie di Assane, e Antoine Gouy, sono scelti molto bene.

Lupin ha i suoi difetti, specialmente perché parla di rapine esagerate fatte per far sembrare Assane un eroe. Ma penso che per i creatori sia questo l’obiettivo principale: “far sembrare Assane un eroe”. La terza stagione di Lupin non solo raggiunge questo obiettivo, lo supera anche. Questa serie è migliorata rispetto alle stagioni precedenti e riesce a colpire la fantasia degli spettatori, mostrando una persona che cerca di correggere le ingiustizie in un sistema corrotto.

E tu hai visto la terza parte di Lupin di Netflix? Ti è piaciuta? Dì la tua nei commenti.