L’uscita del prequel di Mad Max: Fury Road è prevista per la metà del 2023 e sarà girato in Australia. Le riprese cominceranno a giugno di quest’anno e vedranno come protagonisti Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, diretti dal regista George Miller. Il film – che racconterà le origini di Furiosa – si intitolerà appunto Furiosa, personaggio interpretato da Charlize Theron in Fury Road del 2015.

Furiosa sarà l’ultimo in ordine di tempo dei film della saga di Mad Max, ideata e scritta da George Miller e ambientata in un mondo post-apocalittico. I primi tre film – Interceptor, Interceptor: Il guerriero della strada e Mad Max oltre la sfera del tuono – furono interpretati da Mel Gibson nel ruolo di Max, poi interpretato da Tom Hardy nell’ultimo capitolo, Fury Road. Ed è proprio nell’ultimo film che conosciamo il personaggio della ribelle Imperatrice Furiosa, impersonato da una Theron in veste inedita, con i capelli rasati e un braccio meccanico.

Il trailer di Mad Max: Fury Road

Nel prequel di Max Max in uscita nel 2023, conosceremo meglio la sua storia, vedremo le origini del suo personaggio e dei suoi conflitti. Tutto quello che sappiamo di lei è che fu rapita da Immortan Joe quando era ancora piccola, per essere destinata a diventare una delle sue concubine, ma venne poi scartata perché infertile e quindi non in grado di garantire una discendenza a Immortan Joe. Una volta diventata adulta, sarà poi l’artefice della fuga delle giovanissime concubine di Joe, che tenterà di portare nella zona verde da cui proveniva lei.

Chris Hemsworth ha recentemente dichiarato di essere assolutamente onorato di poter partecipare a questo progetto, visto che è letteralmente cresciuto guardando i film di Mad Max. Ha poi confessato di sentire una certa pressione – anche se si tratta di una pressione positiva – all’idea di essere protagonista di un film del genere.

