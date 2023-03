Si intitola “L’Amore” il nuovo album di Madame che uscirà il 31 Marzo 2023.

L’annuncio del disco è stato preceduto negli scorsi giorni da una campagna di comunicazione che si è diramata tra Roma e Milano. Nelle due città, infatti, sono stati proiettati dei semplici quadrati rossi sui principali palazzi. Dal Palazzo della Civiltà Italiana all’EUR alla fontana del Castello Sforzesco, passando per il Colosseo e l’Arco della Pace a Milano.

Per questo Francesca Calearo, questo il nome di battesimo di Madame, aveva dato appuntamento a tutti i suoi fan ad oggi, Lunedì 6 Marzo per il grande annuncio.

Per la giovanissima cantautrice si tratta della sua seconda avventura discografica dopo l’album di debutto “Madame” del 2021 e ben due esperienze al Festival di Sanremo: la prima con “Voce” nel 2021 e la seconda pochi giorni fa con “Il Bene Nel Male”.

Per Madame è stato un anno difficile, soprattutto per quelle indagini sui falsi green pass che l’hanno coinvolta e sui quali l’artista ha promesso di pronunciarsi non appena sarà concluso l’iter giudiziario.

Per questo è stata più volte messa in dubbio la sua presenza al concerto di Capodanno di Roma e allo stesso Festival di Sanremo.

Per il momento non è dato conoscere la tracklist de “L’Amore” né è possibile sapere se ci saranno ospiti eccellenti.

La copertina scelta per l’album è un rosso basic, senza l’effige dell’artista al centro dell’artwork. La spiegazione è netta: “Se ti dico ‘l’amore’ che colore ti viene in mente?”.

L’unico indizio sul contenuto è tutto nei synth che possiamo ascoltare nel teaser pubblicato nelle storie Instagram.

Madame nuovo album: le date del tour

Il 2023 di Madame è partito con Sanremo, continua con il nuovo album e continuerà ancora con un tour che partirà l’8 Luglio da Nichelino (Torino) e terminerà il 29 Agosto a Macerata. Ecco tutte le date:

8 Luglio, NICHELINO (TO), Sonic Park Stupinigi

12 Luglio, LUGANO, Piazza Luini–NUOVA DATA

15 Luglio, CHIETI, La Civitella–NUOVA DATA

17 Luglio, ROMA, Cavea-Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone

19 Luglio, PARMA, Parco Ducale-NUOVA DATA

21 Luglio, FERRARA, Ferrara Summer Festival

24 Luglio, FIRENZE, Piazza SS. Annunziata

26 luglio, BASSANO DEL GRAPPA (VI), Parco Ragazzi del ’99–NUOVA DATA

28 Luglio, UDINE, Castello

29 Luglio, VILLAFRANCA (VR), Estate al Castello–Castello Scaligero–NUOVA DATA

20 Agosto, FORTE DEI MARMI (LU), Villa Bertelli

22 Agosto, DIAMANTE (CS), Teatro dei Ruderi–NUOVA DATA

24 Agosto, PALERMO, Teatro di Verdura

25 Agosto, TAORMINA, Teatro Antico

27 Agosto, TARANTO, Rotonda del Lungomare–NUOVA DATA

29 Agosto, MACERATA, Sferisterio

