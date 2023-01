Madonna è una cantautrice degli Stati Uniti classe 1958. Senza dubbio si tratta di uno dei volti più amati a livello mondiale con una voce ed un talento che non passano certo inosservati. Presente sulla scena internazionale già dagli anni ’80, nonostante il tempo che passa è ancora oggi molto amata sia da quelli della sua generazione, ma anche da quelli più giovani.

Voce di brani di successo come Hung Up, Girl Gone Wild, Like a Vergin, Frozen, La Isla Bonita, 4 Minutes, Don’t Cry for Me Argentina, Me Against The Music fino a Sorry ed Everybody per citare solo alcuni dei suoi successi mondiali. Di recente è tornata protagonista del mondo musicale, lo scorso venerdì 20 gennaio, infatti, è uscito il suo nuovo singolo dal titolo Back that Up To The Beat ed è stato l’ennesimo successo. Tuttavia una notizia che ha attirato maggiormente l’attenzione è stato l’arrivo del suo The Celebration Tour che la porterà in giro per il mondo con tappa anche al Mediolanum Forum di Milano dove è attesa per il 23 novembre, dopo ben otto anni lontana dal nostro paese. Madonna si sta concentrando completamente sul tour in arrivo. D’altronde si tratta di un evento importante dove l’artista dovrà dare il massimo tanto che le date in città come New York, Londra e Parigi sono diventate sold out nel giro di pochi minuti. Per questo motivo, Madonna ha deciso di bloccare il suo biopic che era in fase di sviluppo e che sarebbe stato diretto da lei stessa.

Madonna

A rivelarlo fonti vicine alla cantante che hanno dato la notizia a Variety di come all’Universal Pictures tutto sia stato bloccato. Vengono così confermati i rumors che circolavano già da qualche giorno. Per quanto riguarda i diretti interessati, però, al momento non sono stati fatti annunci. Sappiamo che questo biopic non ha avuto vita facile perché è stato annunciato nel 2020 ed il suo sviluppo è andato avanti fino alla fine del 2022 con Madonna che, nel frattempo, ha lavorato a due bozze della sceneggiatura (una con Diablo Cody ed una con Erin Cressida Wilson) dove si raccontano periodi importanti della sua vita. Tuttavia per il momento il biopic ha subito un brusco arresto, ma non si tratta di una decisione definitiva, ma solo di una pausa per dare l’opportunità a Madonna di concentrarsi il tour con la promessa che, prima o poi, arriverà un film sulla sua vita.

E tu cosa ne pensi della decisione di stoppare il biopic su Madonna? Andrai a vederla live al Mediolanum Forum di Milano? Ti aspettiamo nei commenti!