A circa un mese dal successo di “Tuta gold” a Sanremo 2024, Mahmood ha pubblicato in data odierna, venerdì 8 marzo, un nuovo brano.

Si intitola “Sempre/Jamais” ed è stato composto insieme all’artista belga Angèle, la stessa che nel 2020 ha collaborato con Dua Lipa nel singolo Fever; l’annuncio in merito è giunto nei giorni scorsi proprio da Mahmood, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post di ringraziamento nei confronti di Angèle per averlo aiutato nella stesura del testo.

Senza dilungarci oltre, allora, andiamo subito a scoprire qui di seguito il significato di “Sempre/Jamais“.

Significato di “Sempre/Jamais”

Il brano, il cui testo è metà in italiano e metà in francese, tratta il tema di una storia d’amore ormai conclusa che tuttavia ancora non è stata completamente superata.

Ho amato tutte le volte in cui ci siamo guardati

Amavo quando sulle mie dita rimaneva il profumo del tuo corpo

E se provassimo?

Mi rimprovereresti?

Come dirti addio quando i nostri cuori restano legati.

Come si denota da questo breve spezzone della canzone, si parla di un desiderio reciproco mai sopito, che non può essere relegato a semplice amicizia, dimenticando tutto ciò che di più profondo e intenso c’è stato.