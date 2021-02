Il cantautore classe 1992 ha conquistato i cuori del pubblico italiano durante il Festival di Sanremo 2019 quando ha ottenuto la vittoria con il brano Soldi arrivando, poi, anche al secondo posto all’Eurovision Song Contest dello stesso anno. Da poco è tornato sulla scena musicale con il singolo Inuyasha ed ha ottenuto, ancora una volta, un grande successo. Il brano anticipa il suo nuovo album di inediti, atteso entro la fine del 2021.

Tuttavia, Mahmood ci ha dimostrato di essere un ragazzo eclettico. È stato scelto dal regista Andrea Brunetti come protagonista della miniserie web Rajel, quattro puntate di quindici minuti ciascuna, in onda su Youtube. Per questo motivo, quando ieri è comparsa sui social network, una sua foto in compagnia di Ferzan Ozpetek, famoso regista, i suoi fan hanno iniziato a fantasticare su quello che potrebbe accadere.

Il cantante Mahmood ed il regista Ferzan Ozpetek

Sappiamo che Ozpetek è pronto a dirigere il terzo capitolo della serie Le Fate Ignoranti. Si era parlato dell’arrivo di Can Yaman nel cast, ma poi la notizia è stata smentita dallo stesso regista. Nello scatto con Mahmood li troviamo in casa Ozpetek a Roma ed il regista accompagna la foto con la scritta “Benvenuto”. Forse non tutti sanno che Ferzan Ozpetek è solito annunciare nuovi attori e nuovi collaboratori tramite dei post sui suoi canali social, quindi viene facile pensare che qualcosa stia bollendo in pentola.

Mahmood è pronto per tornare a recitare oppure si occuperà della colonna sonora de Le Fate Ignoranti 3? Non ci resta che aspettare per vedere cosa succederà.

Ed a voi piacerebbe vedere Mahmood nel cast de Le Fate Ignoranti 3? Aspettiamo i vostri commenti!