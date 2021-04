Il trailer del film Mainstream, con Maya Hawke e Andrew Garfield, ci dà un assaggio del film già presentato a Venezia 2020 (e accolto non troppo bene): la regista Gia Coppola racconta la storia di Link e Frankie, un ragazzo e una ragazza che si incontrano nel mezzo delle loro vite vuote e in crisi e grazie ad un video diventano star del web.

Il trailer di Mainstream

“Io chi sono?” è la domanda con cui si apre il trailer di Mainstream, con un primissimo piano sul viso di Garfield. Ed è questo il primo trucchetto della regista, per portarci direttamente dentro il mondo dei social. Mentre iniziamo vedendo Link (Garfield) che ci guarda spaesato e sofferente, interrogandosi su se stesso e in cerca di risposte, concludiamo il trailer sulla stessa inquadratura, con Link che prosegue nel suo monologo, fino a quando un “cut!” fuori campo ci riporta alla realtà. Link stava recitando: sospesa la finzione torna il ragazzo esuberante, forse pieno di sé, che abbiamo visto nel resto del trailer. La metafora con il mondo dei social è abbastanza evidente: niente è come sembra, tutto è finzione.

Andrew Garfield in una scena del trailer di Mainstream

Mentre la storia sembra quella del sogno americano – tre giovani che partono da una buona idea e diventano ricchi e famosi – vediamo che in realtà la Coppola racconta qualcos’altro. Il trailer scorre veloce, con animation stile social (cuoricini che scendono, emoji, etc etc), per portarci velocemente dal sogno al lavoro per realizzarlo, fino al delirio di onnipotenza, con l’asticella che va alzata sempre di più per mantenere l’attenzione.

La trama del film di Gia Coppola, con Maya Hawke e Andrew Garfield

Gia Coppola ha descritto il film con queste parole:

una storia d’amore sull’essere innamorati di qualcuno che non ama abbastanza se stesso, contrapposta alla cultura emergente della società di oggi

Maya Hawke in una scena di Mainstream

La storia d’amore è quella tra Link e Frankie (Maya Hawke): il primo è un teppistello di strada che spende le sue giornate senza concludere niente, la seconda una ragazza che sta elaborando il lutto per la recente morte del padre, che lavora in un bar ma sogna di poter lavorare nel mondo dell’arte e che passa il tempo libero su social. Dopo vari incontri casuali tra i due, Frankie decide di filmare gli assurdi monologhi di Link e di metterli in rete. A poco a poco i video diventano virali e attirano l’attenzione di un manager (Jason Schwartzman) che cercherà di sfruttare il più possibile l’immagine dei ragazzi per trarne il maggior profitto.

Il film dovrebbe essere distribuito nelle sale americane a partire da maggio 2021, mentre per il mercato estero rimangono ancora incerte le modalità e i tempi di distribuzione.

