Non solo Serie TV: Netflix offre a tutti una vastissima rosa di film tra cui scegliere per passare intere ore di qualità. Intere giornate, se si vuole, soprattutto ora, in tempo di quarantena.

Ma quante volte abbiamo sprecato tempo prezioso nel cercare di capire di quale film fosse meglio intraprendere la visione? Non credo di essere l’unica al mondo ad aver passato intere serate a sfogliare il catalogo Netflix accorgendomi troppo tardi di aver sprecato tempo prezioso. La maggior parte delle volte, si finisce a non guardare nulla. Ma tutto questo può essere evitato!

Abbiamo pensato alla lista di film che riteniamo essere (almeno per il momento) i migliori presenti sulla piattaforma di streaming Netflix. La lista sarà in costante aggiornamento perchè come sapete le pellicole su Netflix (purtroppo e per fortuna) vanno e vengono.

Ma non indugiamo oltre: ecco i migliori film che potete trovare su Netflix, divisi per le principali categorie (aggiornato ad aprile 2020).

1. ORIGINALI NETFLIX Non tutti i film partoriti da Netflix vengono per nuocere: moltissimi si sono distinti per la loro qualità e si sono aggiudicati anche qualche riconoscimento molto importante. Vediamo insieme quali vale più la pena guardare. Il lato positivo di queste pellicole è sicuramente il fatto che essendo originali Netflix non li vedremo mai sparire, ma saranno sempre pronti ad aspettarci all’interno della piattaforma! Pieces of a Woman Un film che mette a nudo la figura femminile in uno dei momenti più belli, difficili e intimi della sua vita: il parto. Vanessa Kirby è stata candidata all’Oscar per il suo ruolo in questa pellicola in cui interpreta la tenace Martha, che sceglie di avere il primo figlio in casa, assistita dall’infermiera Eva. Per un motivo che né lei nè gli esami che vengono fatti immediatamente dopo sanno spiegare, la bambina di Martha e Sean (Shia Labeuf) muore poco dopo essere nata. Tra idee controverse, una madre che cerca in tutti i modi di imporre la sua visione e un matrimonio sempre più fragile, Martha deve cercare di trovare la forza di elaborare il lutto mentre comincia il processo che vede l’infermiera condannata per la morte della sua bambina. Trovate qui il trailer. Storia di un Matrimonio Un cast d’eccezione a dir poco meraviglioso per una pellicola che non può rimanere sconosciuta a lungo. Un vero e proprio gioiellino, intriso in equa quantità di speranza e tristezza, che vede delle magnifiche interpretazioni da parte di Scarlett Johansson, Adam Driver e Laura Dern, a cui è andato anche l’Oscar alla miglior attrice non protagonista, nel 2020 (la pellicola ha ricevuto un totale di 6 nomination, tra cui quella a Miglior film). La storia semplice – ma mai banale – di Charlie e Nicole, due genitori che attraversano il divorzio e per farlo scavano nelle crepe del loro matrimonio. Guarda qui il trailer. The Irishman Altra pietra miliare di Netflix e arrivata non troppo tempo fa, “The Irishman” si classifica come uno dei film sulla piattaforma che più si distingue. La regia affidata a Martin Scorsese vede ambientazioni cupe e ricche di criminalità ed è trascinata da tre grandi del cinema: Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pesci. Al centro la storia del sicario Frank Sheeran, che ripensa ai tanti segreti che ha mantenuto, per non tradire la lealtà della famiglia Bufalino. I Due Papi Un film acclamato dalla critica per la capacità di trattare molto bene un momento storico estremamente delicato e mai visto prima per la Chiesa Cattolica, interpretato da i grandi Anthony Hopkins e Jonathan Pryce. Papa Benedetto XVI stringe una sorprendente amicizia con il futuro Papa Francesco. Naturalmente ispirato ad eventi reali. Sulle mia Pelle Ci spostiamo ad una produzione tutta italiana con “Sulla mia Pelle“, con protagonista assoluto Alessandro Borghi, che racconta la spaventosa storia vera di Stefano Cucchi, nella sua ultima settimana di vita. Un racconto struggente che si fa strada in quello che è il territorio minato dell’abuso di potere delle forze dell’ordine, dalla regia di Alessio Cremonini. Il processo ai Chicago 7 Uno dei processi più famosi e significativi della storia raccontato in circa due ore da Aaron Sorkin, con un vero e proprio cast di eccezione che vede, tra gli altri, Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen e Frank Langella: “Il Processo ai Chicago 7”. Il film è candidato agli Oscar 2021 nella categoria Miglior film, miglior attore non protagonista (Cohen), miglior sceneggiatura originale, miglior fotografia, miglior montaggio e miglior canzone a “Hear my voice”.

2. DRAMMATICI Ci spostiamo invece sul genere drammatico: struggimenti, analisi psicologiche approfondite dei personaggi e un finale non sempre del tutto felice sono le parole chiave. Ragazze Interrotte “Ragazze Interrotte” è la storia della sincera amicizia che si instaura tra Susanna Kaysen (Winona Ryder) e Lisa Rowe (Angelina Jolie) ragazze fragili e con disturbi che si incontrano in un ospedale psichiatrico, dove condivideranno momenti molto importanti insieme. Amabili Resti Tratto dall’omonimo romanzo, “Amabili Resti” racconta la storia di Susie Salmon (una giovanissima Saoirse Ronan agli esordi della sua carriera), ragazzina che viene violentata e uccisa dal vicino di casa. Poco dopo l’accaduto, Susie si ritrova a vagare in un limbo fra il mondo terreno e il paradiso, dove ha la possibilità di continuare a seguire la vita della sua famiglia, dei suoi amici e del suo assassino. Troy “Troy” è un vero e proprio colosso del cinema quindi non poteva mancare: uscito nel 2004 e liberamente basato sul poema Iliade di Omero, narra il rapimento di Elena, la guerra di Troia e soprattutto il mito di Achille. Con un cast di eccezione (Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom sono solo alcuni tra i protagonisti) Troy si pone come film storico per eccellenza, sicuramente romanzato in molti punti ma non per questo meno godibile. A Star Is Born Il film che ha visto l’esordio cinematografico di Stephanie Germanotta, meglio conosciuta come Lady Gaga, con al suo fianco il regista Bradley Cooper che si improvvisa anche cantante in una storia di amore, di successo e di inevitabile discesa. “A Star is Born” consacra la meravigliosa voce di Lady Gaga con l’iconico brano “Shallow”, candidato agli Oscar come miglior canzone. Shutter Island Un film che vi farà dubitare della vostra stessa sanità metale oltre a quella dei protagonisti. Nell’isola di Shutter, la paziente di un manicomio criminale Rachel Salado scompare all’improvviso. L’agente federale Teddy Daniels (Leonardo di Caprio), affiancato dall’ufficiale Chuck Aule (Mark Ruffalo), deve indagare per risolvere il mistero. Potete trovare qui il trailer.

3. COMMEDIE Questi sono invece i film ai quali dovreste dare una possibilità se avete voglia di qualcosa di leggero, fresco e che vi metta un bel sorriso sul volto! Midnight in Paris Un film che è in grado di farvi viaggiare attraverso uno schermo nella magnifica città di Parigi, dal regista Woody Allen: “Midnight and Paris” racconta la storia di Gil (Owen Wilson) ed Inez (Rachel McAdams), una coppia di fidanzati in vacanza nella città dell’amore. Gil è uno scrittore alla ricerca di ispirazione per un romanzo, carriera fortemente scoraggiata da Inez e dagli amici della coppia. Per incanto, lo scrittore si troverà a viaggiare nel tempo, tra diverse epoche, nella meravigliosa città, facendo conoscenza con numerosi artisti di grande spicco. Quasi Amici Una commedia dolce che è in grado di insegnare molto, “Quasi Amici” è uscito nel 2011 e narra la bizzarra quanto dolcissima storia, ambientata a Parigi, tra Philippe e Driss, il primo un ricco signore tetraplegico e il secondo un ragazzo di colore trasandato e rozzo che comincerà a fargli da badante. Quello che inizialmente comincia come un rapporto ricco di imbarazzo e incomprensioni si trasforma ben presto in un’amicizia profonda e speciale.

4. FANTASY & SCI-FI C’è invece chi è amante della fantasia e non può fare a meno di qualche contenuto che abbia come protagonisti dei bei vampiri o mondi fantastici dei quali siamo pronti a innamorarci. V per Vendetta Un film che nonostante passino gli anni non passa mai di moda: tratto da un fumetto dall’universo DC, “V per Vendetta” è una pellicola immancabile per tutti gli appassionati di storie di giustizia: al centro della vicenda V, non un eroe, non una persona, ma un vero e proprio simbolo e ideale che si impone come figura emblema di equità in una Londra che vive nel fascismo e nella discriminazione del prossimo. Sotto la maschera iconica di Salvador Dalì Hugo Weaving, accompagnato dalla giovane ma già riconoscibile Natalie Portman. Mad Max: Fury Road Candidato a ben dieci premi Oscar e vincitore di sei statuette, “Mad Max: Fury Road” è un film del 2015 con Charlize Theron e Tom Hardy di genere distopico e post-apocalittico, ambientato in un mondo in cui benzina e acqua sono due risorse esaurite. Dai costumi ai piani azione a dir poco fenomenali, senza contare la bellissima fotografia, è un film che non potete perdere. Il Signore degli Anelli A fronte un po’ di una maledizione che non vede quasi mai tutta la trilogia presente nello stesso momento, “Il Signore degli Anelli” è il tipico film che vorrete vedere se bisognosi di allontanarci dalla vita di tutti i giorni. In un mondo fatto di potere e creature magiche, viene forgiato un anello in grado di sconvolgere il fragile equilibrio che esiste tra bene e male: c’è solo un modo di portare la pace, distruggerlo. Una saga pluri-premiata e amata dai più che si basa sul capolavoro letterario di J. R. R. Tolkien.

5. HANNO VINTO PREMI Ci spostiamo qui invece sulle pellicole che si sono distinte per essere particolarmente acclamate dalla critica, che li ha premiati, a volte, anche con la più ambita tra le statuette: l’Oscar. La Teoria del Tutto La meravigliosa e commovente storia di Stephen Hawking, raccontata con una naturale delicatezza e in cui spicca l’innata bravura dell’attore britannico Eddie Redmayne (che potreste riconoscere dalla saga Animali Fantastici) che quell’anno si aggiudicò l’Oscar come miglior attore. Basta uno sguardo per comprendere quanto sia dovuto essere difficile per lui interpretare questa parte. Ad accompagnarlo, la talentuosa Felicity Jones che interpreta l’ex moglie del fisico. Guarda il trailer qui. A Beautiful Mind Un film che tenta di entrare in punta di piedi nella vita – fatta di studi, imprese, malattia e trionfi – del matematico John Forbes Nash, premio Nobel 1994 per l’economia, interpretato da Russel Crowe. Il ritratto di un uomo eccentrico e anticonformista, il cui grande talento fu afflitto per molti anni da una grave forma di schizofrenia. Il Discorso del Re Un Colin Firth da Oscar e quasi irriconoscibile nella pellicola “Il Discorso del Re“, in cui interpreta il re Giorgio VI alle prese con i suoi problemi di balbuzie e il suo rapporto con il logopedista Lionel Logue, interpretato da Geoffrey Rush. Un film in cui il rapporto tra questi due bizzarri personaggi, entrambi convinti delle loro idee e dalle personalità molto forti, è messo al centro di tutto.

6. THRILLER Questi sono i film che vorrete vedere se siete tipi da amare pellicole che vi tengono sempre col fiato sospeso. Red Dragon Il prequel del famigerato “Il Silenzio degli Innocenti” che vede tornare Anthony Hopkins nei panni dell’iconico killer Hannibal Lecter. In questa pellicola del 2002, in seguito allo scontro quasi mortale con il dottor Lecter, Will Graham (Edward Norton) rientra in servizio per catturare un pericoloso assassino che tenta di emulare le efferatezze commesse a suo tempo dallo psichiatra. Suburra Un film tutto italiano con protagonisti Pierfrancesco Favino, Alessandro Borghi e Claudio Amendola. Nell’antica Roma, la “Suburra” era il quartiere dove il potere e la criminalità segretamente si incontravano. Dopo oltre duemila anni, quel luogo esiste ancora. Perché oggi, forse più di allora, Roma è la città del potere: quello dei grandi palazzi della politica, delle stanze affrescate del Vaticano e quello, infine, della strada, dove la criminalità continua da sempre a cercare la via più diretta per imporre a tutti la propria legge. Split Un’interprete d’eccezione per il film “Split“, che vede James McAvoy in una performance praticamente impeccabile, oltre che particolarmente complessa. La pellicola racconta la storia di Kevin, criminale che soffre di disturbo dissociativo della personalità. Pensate che nell’arco del film il protagonista arriverà ad avere fino a 15 personalità diverse!

7. HORROR Non continuate se siete particolarmente impressionabili…troviamo invece qui sotto i film sulla piattaforma di genere Horror che riteniamo essere i più spaventosi! Annabelle “Annabelle“, film deel 2014 spin-off del film “The Conjuring”, tratta dei fatti che la coppia di demonologi Ed e Lorraine Warren sostiene essere realmente accaduti. I membri di una setta satanica assaltano la casa di una pacifica coppia, John e Mia, e, invocando un demone, trasformano una bambola d’epoca in un oggetto capace di diffondere il male. Qui il trailer. L’Esorcismo di Emily Rose Un film che non può fare a meno di essere inquietante se siete particolarmente sensibili alle tematiche, “L’esorcismo di Emily Rose” non è forse tra i film horror più espliciti che potete trovare sulla piattaforma ma sicuramente uno di quelli che vi rimarrà sotto pelle più a lungo. La pellicola ripercorre la storia di Emily Rose, giovane ragazza che viene posseduta da forze demoniache e che muore in seguito all’esorcismo praticato da Padre Richard Moore, che dovrà convincere la giuria degli avvenimenti accaduti alla ragazza. The Silence Una pellicola a metà tra il thriller e l’horror con Stanely Tucci che vi farà riflettere sul valore del silenzio. Un branco di predatori alati, scatenato dai suoni e dai rumori, attacca la Terra a caccia di prede umane. Un’adolescente sorda e la sua famiglia cercano la salvezza in un riparo remoto fuori città. The Nun “The Nun” è un horror che vi lascerà senza fiato: in un monastero di clausura in Romania, una giovane suora si impicca chiedendo perdono al Signore. Il Vaticano invia un prete dal passato burrascoso e un novizio per far luce sull’oscuro mistero. Ouija: L’Origine del Male “Ouija: L’origine del male” è il film perfetto per chiunque abbia mai creduto a questa antica e pericolosa tavola maledetta. Nella Los Angeles del 1967, una madre vedova e le sue due figlie introducono un nuovo trucco alle loro consuete frodi spiritiche per ravvivare l’attività di famiglia, finendo per attirare un autentico spirito maligno nella propria casa. La figlia più giovane viene posseduta dall’implacabile entità maligna e la sua famiglia dovrà fare i conti con paure inimmaginabili per poterla salvare e rispedire il suo possessore nell’aldilà.

8. ROMANTICI Da una lista di questo tipo non possono mancare i film che ci lasciano un buco al posto del cuore. Fazzoletti alla mano e tenetevi pronti a innamorarvi delle coppie protagoniste di questi film romantici. Raccontami di un giorno perfetto Un titolo relativamente nuovo nel catalogo Netflix che è meno semplice e banale di quello che si pensi. “Raccontami di un giorno perfetto” (All the bright places in lingua originale) è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo best-seller di Jennifer Niven. Violet è un’adolescente che tenta di buttarsi da un ponte il giorno del compleanno di sua sorella Eleonor, morta in un incidente stradale. Viene però salvata da Theodore Finch, un ragazzo problematico che è un suo compagno di classe. Da questo tragico momento i due cominciano a conoscersi meglio e la loro amicizia ben presto diventerà una storia d’amore. Qui puoi vedere il trailer. One Day Un film molto romantico quanto dolceamaro tratto da un omonimo romanzo con protagonisti Anne Hathaway e Jim Sturgess, che non potrà non farvi innamorare. Per 20 anni, un uomo e una donna si ritrovano il giorno dell’anniversario del loro primo appuntamento, il 15 luglio. Orgoglio e pregiudizio Un grande classico che non ha bisogno di presentazioni, tratto dall’omonimo romanzo di Jane Austen, con Keira Knightley e Matthew Macfadyen. Non può mancare dalla vostra lista di film da vedere. The Notebook Tratto dall’omonimo romanzo che nasce dalla penna di Nicholas Sparks, “Le Pagine della nostra Vita” è un grande classico del cinema romantico. Viene raccontata la storia di Noah e Allie, due giovani adolescenti che vivono una breve ma intensa storia d’amore durante un’estate della loro giovinezza ma sono costretti a lasciarsi. Si incontreranno diversi anni più tardi, ormai adulti e molto diversi, ma entrambi consapevoli di non essere riusciti a lasciarsi alle spalle quella bellissima e calda estate. Se vi piace questo film, potete provare a dare un’occhiata anche a “Dear John“, “La Scelta” e “Il Meglio di Me“, sempre disponibili su Netflix.