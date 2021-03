Tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2021 troviamo anche Malika Ayane. La cantante di Milano, classe 1984, è tornata sul palco dell’Ariston per la quinta volta. La ricordiamo nel 2009, nella sezione Nuove Proposte, con il brano Come foglie conquistando, l’anno successivo, la categoria Big con la canzone Ricomincio da qui. Poi è stata la volta del 2013 con E se poi e del 2015 sulle note di Adesso e qui (Nostalgico presente). Per l’edizione del 2021, Malika Ayane presenta il brano Ti piaci così, scritto in collaborazione con Pacifico, Alessandra Flora e Rocco Rampino. Un’esibizione che le ha permesso di conquistare il terzo posto nella classifica della serata di ieri del Festival di Sanremo ed il quarto posto nella graduatoria assoluta.

Analisi dell’esibizione di Malika Ayane a Sanremo 2021

Sono da poco passate le 23.10 quando Malika Ayane arriva sul palco dell’Ariston con il suo brano Ti piaci così portando leggerezza e coinvolgimento: difficile restare fermi sul divano mentre si ascolta la canzone. D’altronde, lei stessa aveva assicurato che si trattava di una canzone in grado di farti venire voglia di ballare anche da sola, davanti ad uno specchio. Uno smokey eyes un po’ pesante come make up, ma ad attirare l’attenzione è stato il suo look: un Giorgio Armani in velluto con una profonda scollatura, senza reggiseno, ma solo con una rete che le copriva le spalle ed il decolté. Inoltre, anche dettagli in pelo sui polsi e sulle caviglie. Un look aggressivo, ma che è piaciuto e che ha ricordato Diana Ross.

La cantante Malika Ayane al Festival di Sanremo 2021

Il significato del testo Ti piaci così

Ti piaci così è una canzone che parla della bellezza di conoscere se stessi, ma soprattutto dell’auto-amore. Nella vita di tutti noi arriva un momento in cui ci rendiamo conto che non ha senso criticarci sempre e che è necessario imparare ad apprezzarci al 100%. Malika Ayane, a proposito, dichiara che:

“Propongo un brano esistenziale, che parla anche del corpo. Sembra una banalità, ma se non allineata con te stessa, puoi essere la più grande delle bonazza, ma non sarai felice. Penso che stia cambiando il costume, questo non è un discorso solo femminile. E’ difficile trovare una persona completamente soddisfatta di sé stessa. Il mio brano è la didascalia di un momento in cui si prende consapevolezza di quello che si ama di sé stessi, così si possono affrontare gioie e dolori senza autopunirsi”.

Vi piace Malika Ayane? Anche voi avete ballato sulle note di Ti piaci così? Fatecelo sapere! Intanto, vi lasciamo al testo originale della canzone.

Il testo di Ti piaci così

Non è mai tardi

Non è mai detto

Che tutto sia fermo

Immobile

Già scritto

Forse c’è una possibilità

Che desideri

E puoi scegliere

Ti fa muovere

Senza spingere

E ti pia-

E ti pia-

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Non era non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo senti che cedi

Come lo sguardo al fulmine

Non c’è intuizione

Senza scintilla

Perderti senza chiedere ti assomiglia

Non è spocchia ma necessità

Di sorprenderti

Di decidere

Cosa prendere e quando smettere

E ti pia-

E ti pia-

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Com’era non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo senti che tremi

A che serve resistere

Ti desideri e vuoi scegliere

Cosa muovere quando spingere

E ti pia-

E ti pia-

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Non era non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo vedi che tremi

Non ha senso resistere