E’ uscito “Sottosopra” il nuovo singolo di Malika Ayane, disponibile su tutte le piattaforme da oggi venerdì 12 aprile 2024.

Il brano è scritto e composto da Malika Ayane, Andrea Bonomo e Pacifico e prodotto da ESTREMO e mostra ancora una volta un lato inedito della cantautrice attraverso un nuovo percorso in cui ha scelto di giocare con i contrasti, da sempre parte della sua cifra stilistica.

L’uscita del brano sarà seguita anche dal videoclip ufficiale per la regia di Attilio Cusani, il quale ha voluto creare un immaginario essenziale che segue il messaggio del pezzo: quando ci si sente completi, non c’è necessità di aggiungere altro.

Questo autunno Malika Ayane si esibirà dal vivo con 10 appuntamenti nei teatri in un tour prodotto e organizzato da Friends&Partners.

Il nuovo viaggio live della cantautrice partirà il 10 novembre da Trento (Auditorium Santa Caterina) e proseguirà il 13 novembre a Torino (Teatro Colosseo), il 15 novembre a Milano (Teatro dal Verme), il 16 novembre a Mestre (VE, Teatro Toniolo), il 18 novembre a Bologna (Teatro Celebrazioni), il 23 novembre a Spoleto (PG, Teatro Nuovo Menotti), il 27 novembre a Firenze (Teatro Puccini), il 29 novembre a Senigallia (AN, Teatro La Fenice), il 30 novembre a Roma (Auditorium Parco della Musica) per poi terminare il 3 dicembre a Napoli (Teatro Augusteo).

Il significato di “Sottosopra” di Malika Ayane

“Sottosopra” segna l’inizio di un altro capitolo del progetto musicale di Malika, con una forma ancora differente: la cantautrice invita infatti a passare attraverso il mondo senza farsi sconvolgere, per imparare così a riconoscere gli spazi in cui lasciarsi andare, tentando di mantenere l’equilibrio in un limbo costante. Solo così diventa possibile affrontare il passato, che non è mai qualcosa a cui guardare con eccesso di nostalgia, bensì un’occasione per avere un termine di paragone senza alcuna forma di giudizio.

Si tratta di un brano dalle sonorità elettroniche che scandiscono il tempo e ne sottolineano il ritmo travolgente.

“Sottosopra è un brano nato due anni fa a Parigi. Più che di uno stato d’animo, parla di un modo di essere e di fare che, una volta raggiunto, diventa l’inizio di una nuova fase. Quando si hanno finalmente chiari i contorni entro i quali ci si può muovere, ecco che compare la consapevolezza di sé e, di conseguenza, la serenità. Bisogna imparare e muoversi a passo di danza sotto e sopra la linea di questa vita che cambia continuamente”, spiega Malika Ayane.

Il testo di “Sottosopra” di Malika Ayane

In un’altra stagione avrei detto “magnifico”

Sparso fiori su un tappeto rosso

E non avrei fretta di entrare nello specifico

O arrivare pieno fino all’osso

Sottosopra

Perché ho imparato ad andare sotto

Se l’aria non c’è

E intanto ballo ancora

Dormi con me

Dormi con me

Non esiste niente di più semplice

Dormi con me

Vieni così come sei

Improvviso come un suono che rimbomba

Nuovo ma ricorda

Che poi chi si incontra

Spesso non si lascia andare a malincuore

Dormi con me ma resta li dove sei

Come sei

Invece sono distante

Una città invisibile

Che sparisce se la luce è accesa

Un castello di sabbia su una spiaggia libera

Uno sguardo mentre fai la spesa

Sottosopra

Perché ho imparato ad andare sotto

Se l’aria non c’è

E intanto ballo ancora

Dormi con me

Dormi con me

Non esiste niente di più semplice

Dormi con me

Vieni così come sei

Improvviso come un suono che rimbomba

Nuovo ma ricorda

Che poi chi si incontra

Spesso non si lascia andare a malincuore

Dormi con me ma resta li dove sei

Come sei

Sottosopra

Sottosopra

Sotto se l’aria non c’è

Intanto ballo ancora

Dormi con me

Dormi con me

Non esiste niente di più semplice

Dormi con me

Vieni così come sei

Improvviso come un suono che rimbomba

Nuovo ma ricorda

Che poi chi si incontra

Spesso non si lascia andare a malincuore

Dormi con me ma resta li dove sei

Come sei

