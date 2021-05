Il nuovo singolo di Malika Ayane è Telefonami, singolo estratto dal suo ultimo album Malifesto, una raccolta di emozioni messe in musica che la cantante ha sentito il bisogno di condividere con tutti noi.

Telefonami è una ballad dal sound elettronico che accompagna in modo morbido e avvolgente la voce di Malika Ayane. Una canzone che arriva dopo la sanremese Ti piaci così e che emoziona forse anche di più di quest’ultima, ma ovviamente la cosa è molto soggettiva.

Il significato di Telefonami di Malika Ayane

Chi non si è mai trovato, dopo la fine di un amore, a trascinare il rapporto, a rimandare quel taglio netto, continuando a cercare la persona amata ad ogni ricordo? Un messaggio, una telefonata… Molte volte prolunghiamo l’agonia che segue la fine di un rapporto incapaci di mettere quel punto che ci provoca dolore, cercando di trasformare la dipendenza affettiva in qualche altra cosa, un amicizia, un legame che, per quanto sbagliato, possa lasciarci qualcosa.

Ecco, di tutto questo parla Telefonami di Malika Ayane, un testo che dà a voce a quella tristezza, a quella solitudine che non ci permette di lasciar andare le cose ormai finite, cercando di conservare qualcosa di quei momenti passati insieme. Sono emozioni spesso difficili da raccontare, ma Malika ci è riuscita molto bene, con una canzone che da subito entra nella mente e nel cuore.

C’è un ricordo che porta il tuo nome

ogni tanto mi viene a bussare

Non ti scrivo per farmi del male

sarebbe autoreferenziale… Telefonami, Malika Ayane

Queste le prime parole del testo che ci trascina a poco a poco nella storia di due persone, tra le strade di Parigi, tra i tavoli di un bar e davanti una tazza di té thai. Immagini, emozioni e sensazioni che fanno di Telefonami una canzone bellissima.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento per dire la tua, ma prima leggi il testo integrale della canzone che trovi qui sotto.

Il testo di Telefonami

C’è un ricordo che porta il tuo nome

Ogni tanto mi viene a bussare

Non ti scrivo per farmi del male

Sarebbe autoreferenziale

C’è un silenzio c’è scritto il tuo nome

Come un altro da collezionare

Sei la frase che appunto ogni giorno

Su un foglio mentale

Lo sai pensarci troppo non fa bene

Come quei turisti tristi incontrati mille volte

Giro a vuoto e senza voglia e direzione quando chiama la tua voce

Telefonami

Tanto non lo facciamo più

Di quanti argomenti che non sono noi due

Potremmo parlare per ore

O anche per sempre

TelefonamiImparato che siamo diversi

Assodato che siamo complessi

L’attitudine è troppo prudente

O troppo sentimentale

Raddoppiando riuscite e difetti

Agitandoci per mescolare

La somma a volte non torna

Ma almeno è spettacolare e tu

Dall’altra parte del mondo

Forse ormai ci credi poco

Alle promesse maledette

Ma non riesci a non fidarti e non cascarci quando senti la mia voce

Telefonami

Tanto non lo facciamo più

Di quanti argomenti che non sono noi due

Potremmo parlare per ore

O anche per sempre

Telefonami

Anche se non si usa più

Domandare se è tardi

Quando ripartirai

Se a Parigi c’è ancora quel thai

Che costa niente

Come le canzoni tristi

Riascoltate mille volte

Non riesco questa sera a fare a meno di sentire la tua voce

Telefonami

Tanto non lo facciamo più

Di quanti argomenti che non sono noi due

Potremmo parlare per ore

O anche per sempre

Telefonami

Telefonami

Di quanti argomenti che non sono noi due

Potremmo parlare per ore