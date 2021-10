Dopo il successo europeo e internazionale arrivato dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest, i Maneskin provano a tenersi in vetta con un nuovo singolo dal titolo Mammamia. Una canzone in puro stile rock, registrata in presa diretta per non perdere la sua istintività, e che ripropone lo stile del gruppo ormai altamente riconoscibile.

Che dire, Mammamia è una canzone bella, con un ritmo incalzante di basso e chitarra, che però forse ricorda un po’ troppo da vicino il precedente successo I Wanna Be Your Slave. Pregio o difetto? Poco importa, per il momento il gruppo capitanato da Damiano ha registrato sold out in due ore per il Loud Kids Tour, che li vedrà esibirsi nelle più grandi città europee.

Qual è il significato di Mammamia dei Maneskin?

Il testo di Mammamia è un testo volutamente scanzonato, ironico e leggero. Scritto dai componenti del gruppo subito dopo la loro vittoria all’Eurovision, è il ritratto perfetto della loro giovane età e, perché no, di un ironia tutta italiana.

Ecco come raccontano il significato della canzone gli stessi Maneskin:

E’ un brano ironico nato in poche ore subito dopo l’Eurovision. Eravamo molto ispirati e abbiamo cercato di non prenderci troppo sul serio. Oltre ai complimenti, sono arrivate anche le critiche e volevamo riportare tutto questo in una canzone. A volte senti che stai facendo qualcosa di bello, ma la gente non capisce e giudica male. Mammamia cerca di ironizzare su questo

Nel ritornello c’è anche un riferimento alla sfera sessuale, ma il concetto è lo stesso: si possono avere gusti o preferenze che la gente pensa siano strani, ma che si vivono in maniera molto innocente. Maneskin

E tu cosa ne pensi di Mammamia, il nuovo singolo dei Maneskin? Lascia un commento per dire la tua, ma prima leggi la traduzione della canzone qui sotto.

Traduzione di Mammamia

Oh mammamia

Sento il calore, sento il ritmo dei tamburi

Chiama la polizia, lo farò, mi hanno rubato tutto il divertimento

Mi sto liberando ma sono rinchiuso nella macchina della polizia

Oh mammamia

Mi trattano come se avessi fatto qualcosa di grave

Tutti gli occhi su di me, mi sento come fossi una superstar

Non sono pazzo, ho solo pensato fosse carnevale

Oh mammamia

Sputa il tuo amore su di me,

Sono in ginocchio e non vedo l’ora di bere la tua pioggia

Manterrò il segreto se mi lasci assaggiare

Dimmi i tuoi limiti e passeremo quella linea, ancora

Oh mammamia

Oh mammamia

Vuoi toccare il mio corpo, io dico che non ti è permesso.

Vuoi gestirmi, ma io sono un po’ troppo

Ho bruciato tutto il posto perché sono fottutamente hot

Oh mammamia

Mi vogliono arrestare, ma mi stavo solo divertendo

Giuro che non sono ubriaco e non prendo droghe

Mi chiedono perché sono così hot, perché sono italiano

Oh mammamia

Sputa il tuo amore su di me

Sono in ginocchio e non vedo l’ora di bere la tua pioggia

Manterrò il segreto se mi lasci assaggiare

Dimmi i tuoi limiti e passeremo quel confine, ancora

Oh mammamia

Dammi un comando e farò quello che chiedi perché la mia musica preferita è il tuo ah ah

Dammi un comando e farò quello che chiedi perché la mia musica preferita è il tuo ah ah

Dammi un comando e farò quello che chiedi perché la mia musica preferita è il tuo ah ah

Dammi un comando e farò quello che chiedi perché amo quando canti ad alta voce

Oh mammamia

Sputa il tuo amore su di me

Sono in ginocchio e non vedo l’ora di bere la tua pioggia

Manterrò il segreto se mi lasci assaggiare

Dimmi i tuoi limiti e passeremo quel confine, di nuovo

Oh mammamia

Sputa il tuo amore su di me

Sputa il tuo amore su di me

Sputa il tuo amore su di me

Sputa il tuo amore su di me

Oh mamma mia