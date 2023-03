Uno degli artisti più apprezzati dello scorso Festival di Sanremo è stato senza dubbio Marco Mengoni, che non per niente ha vinto con il suo intenso e introspettivo brano “Due vite“.

Ma oltre a ciò, il giovane cantante ha anche toccato i cuori delle persone con la sua interpretazione, durante la serata delle cover, di uno dei brani più classici, amati e conosciuti universalmente dei Beatles, ovvero “Let it be“, a cui Mengoni ha donato nuova linfa grazie anche alla collaborazione del coro gospel The Kingdom Choir (sì, lo stesso che si è esibito in occasione delle nozze del principe Harry con Meghan).

Oggi, venerdì 3 marzo 2023, è uscita finalmente la versione in studio di questa rivisitazione.

Significato di “Let it be”

“Let it be” è stata scritta da Paul McCarteney ed ha visto il suo debutto nel 1970.

Il testo del brano si incentra sulla necessità di affrontare le difficoltà della vita con mentalità positiva, covando fiducia nel fatto che prima o poi tutto si sistemerà per il meglio. Il titolo, che poi viene ripreso anche nel ritornello, è traducibile in italiano con “Lascia che sia“, a testimonianza di come non si possa fare altro che assistere al naturale scorrere dell’esistenza e di tutto ciò che essa porta con sè.

Traduzione del testo

Quando mi trovo in momenti di difficoltà, mamma Maria viene da me

E mi parla con saggezza, dicendo “Lascia che sia”

E nella mia ora di oscurità, lei è lì davanti a me

Dicendo con saggezza, “Lascia che sia”

Lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia

Sussurri parole di saggezza, lasciamo che sia

E quando le persone con il cuore spezzato che vivono nel mondo sono d’accordo

Ci sarà una risposta, lascia che sia

Perché anche se potrebbero essere divise, c’è ancora una possibilità

Ci sarà una risposta, lascia che sia

Lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia

Sì, ci sarà una risposta, lascia che sia

Lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia

Sussurri parole di saggezza, lascia che sia

Lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, sì, lascia che sia

Sussurri parole di saggezza, lasciamo che sia

E quando la notte è nuvolosa, c’è ancora una luce che brilla su di me

Brilla fino a domani, lascia che sia

Mi sveglio con il suono della musica, mamma Maria viene da me

Dicendo con saggezza, “Lascia che sia”

Lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, sì, lascia che sia

Oh, ci sarà una risposta, lascia che sia

Lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, sì, lascia che sia

Oh, ci sarà una risposta, lascia che sia

Lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, sì, lascia che sia

Sussurri parole di saggezza, lascia che sia.