Marco Mengoni è un cantante di Ronciglione classe 1988. Grazie al suo talento, ma soprattutto grazie alla sua umiltà ed al suo carattere è uno dei cantanti italiani più amati nel nostro paese, ma anche nel mondo intero. Il successo lo ha raggiunto nel 2009 dopo aver vinto la terza edizione di X Factor. Da quel momento ha firmato un contratto discografico con la Sony Music ed è stato protagonista di una carriera in ascesa ricca di momenti unici come la vittoria del Best European Act agli Mtv Europe Music Awards nel 2010 (è stato il primo artista italiano ad esserselo aggiudicato), ma anche quando è stato il prima artista italiano ad essersi esibito al Billboard Film & Tv Music Conference di Los Angeles nel 2013.

Mengoni ha partecipato due volte al Festival di Sanremo: nel 2010 ottenendo il terzo posto con il brano Credimi Ancora e nel 2013 quando ha conquistato la vittoria sulle note de L’Essenziale. Ed è la voce di brani come Ti ho voluto bene veramente, Guerriero, Ma stasera, Mi fiderò, Come neve, Hola, Ad occhi chiusi, Esseri umani fino al tormentone di questa estate No Stress. È vero, è molto amato dal pubblico, ma al tempo stesso anche lui ama molto i suoi fan. È sufficiente pensare che in questi giorni ha iniziato il suo tour autunnale nei palazzetti, che lo porterà in giro per l’Italia, con date attese con ansia da tutti tanto che a Mantova (la data zero) molti fan erano in fila già ore prima per potersi accapparare i posti migliori ed il cantante ha voluto ringraziarli per la fatica portando loro delle pizze. Piccoli gesti che fanno grande un uomo ed un artista. Come accennavamo prima, il tour nei palazzetti italiani di Marco Mengoni è appena iniziato ed è già un grande successo. Lo stesso Mengoni ha rivelato ora di non avere più timore e paura ad esibirsi live, ma al contrario è sempre felice e carico. E proprio durante il primo dei quattro concerti al Forum di Assago, Marco Mengoni ha svelato una novità che ha reso entusiasti i suoi fan. Il cantante è inarrestabile ed ha anticipato che nel 2023 sarà ancora in tour negli stadi italiani con Radio Italia in veste di radio ufficiale del tour. Al momento ci sono cinque date che sono state molto apprezzate dal suo pubblico poiché Mengoni toccherà città che spesso vengono dimenticate durante i concerti. E sono le seguenti:

Il cantante Marco Mengoni

20 giugno – Stadio Euganeo di Padova

24 giugno – Stadio Arechi di Salerno

28 giugno – Arena della Vittoria di Bari

1 luglio – Stadio Dall’Ara di Bologna

5 luglio – Stadio Olimpico di Torino

Viene difficile pensare che le date per il tour negli stadi 2023 si fermeranno a queste anche perché siamo abituati ai suoi sold out immediati e soprattutto sembra strano che città come Roma o Milano non siano presenti. Nonostante manchino ancora diversi mesi, i biglietti per le date del 2023 sono già in prevendita, mentre le vendite generali partiranno alle ore 15.00 di domani, venerdì 7 ottobre, proprio lo stesso giorno in cui uscirà Materia (Pelle), il suo nuovo album che è stato anticipato, qualche settimana fa, dal singolo Tutti i miei ricordi.

E tu sei un fan di Marco Mengoni? Andrai a vederlo in una delle date degli stadi 2023? Ti aspettiamo nei commenti!