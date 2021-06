Dopo un anno di pausa, i concerti sono pronti per tornare i protagonisti a partire da questa estate, ma ancora di più dalla prossima estate con nomi importanti. È il caso di Marco Mengoni: il cantante di Ronciglione, classe 1988, dopo il #MengoniLive2019 – Atlantico Tour che lo ha portato in giro per l’Italia, ha annunciato che l’estate 2022 lo vedrà tornare live.

Una notizia che ha fatto esultare i suoi fan che non vedono l’ora di poter assistere ad un nuovo concerto del loro idolo. Certo, sarà necessario aspettare un altro anno, ma passerà in fretta anche perché a tenerci compagnia ci sarà un nuovo lavoro di Marco Mengoni. Stiamo parlando del singolo Ma stasera che uscirà in radio e sulle piattaforme musicali di streaming venerdì 18 giugno e che da oggi è in pre-save, dopo due anni di assenza del cantante dalla scena musicale. Il video ufficiale del singolo, realizzato in Sardegna, uscirà il 21 giugno. Mengoni, tramite i suoi profili social, ha voluto rendere note le prime due date del suo tour nel 2022 che lo vedrà, per la prima volta, esibirsi negli stadi e più precisamente:

Il cantante Marco Mengoni

19 giugno – Stadio San Siro – Milano

22 giugno – Stadio Olimpico – Roma

I biglietti saranno disponibili da domani per gli utenti My Live Nation. Tuttavia, è davvero difficile pensare che un cantante così amato come Mengoni si limiti a due sole date. Probabilmente al momento hanno preferito essere cauti e vedere come si evolverà la situazione Covid per poi, magari, aggiungere nuove date in giro per l’Italia in un secondo momento.

Ed a te piace Marco Mengoni? Assisterai ad un suo concerto nell’estate 2022? Ti aspettiamo nei commenti!