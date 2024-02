Manca ancora un po’ di tempo alla serata degli Oscar 2024 che è attesa con ansia, ma che sta già facendo parlare molto principalmente per alcune nomination che non sono arrivate.

Uno dei successi dello scorso anno è stato, senza dubbio, il live action di Barbie: già si sapeva che avrebbe fatto scalpore, ma i risultati ottenuti hanno superato le aspettative facendolo diventare un film amato da tutti e che è stato portatore di importanti messaggi. Per questo motivo sembrava quasi scontata la nomination agli Oscar dei suoi protagonisti. Ed invece è arrivata solo per Ryan Gosling nei panni di Ken e per America Ferrera che ha conquistato tutti con un monologo a favore delle donne. Nessuna nomination, invece, per Margot Robbie e per la regista Greta Gerwig.

Le due saranno comunque presenti per altre nomination. Margot Robbie per il miglior film con il suo LuckyChap e Greta Gerwig come sceneggiatrice nella categoria riservata agli script adattati. Sia Ryan Gosling che America Ferrera hanno voluto dire la loro ed hanno sostenuto che è ingiusto che le due donne non abbiano ottenuto la nomination agli Oscar, ma ora è Margot Robbie stessa a rompere il silenzio ed a dire la sua. Durante un panel di una proiezione speciale del SAG l’attrice ha affermato che:

Margot Robbie nei panni di Barbie

“Non c’è modo di sentirsi tristi quando sai di essere così fortunato. Ovviamente penso che Greta dovrebbe essere nominata per la regia, perché quello che ha fatto è una cosa che capita una volta nella carriera, una cosa irripetibile, quello che ha realizzato, lo è davvero. Ma è stato un anno incredibile per tutti i film”.

Margot Robbie si è detta entusiasta che il live action di Barbie abbia ottenuto otto nomination agli Oscar: come migliore film, Migliore attrice non protagonista (con America Ferrera), Miglior attore non protagonista (con Ryan Gosling), costumi, scenografia e miglior sceneggiatura non originale. L’unica cosa che conta, per lei, è che il film abbia avuto un forte impatto sul pubblico:

“Abbiamo deciso di fare qualcosa che potesse cambiare la cultura, influenzare la cultura, avere una sorta di impatto. E lo ha già fatto, in parte, molto più di quanto avessimo mai immaginato. E questa è davvero la ricompensa più grande che potrebbe derivare da tutto questo”.

Nonostante questo, il mondo virtuale continua la sua lotta contro l’Academy e spera che Margot Robbie e Greta Gerwig possano avere comunque i riconoscimenti che spettano loro.

E tu cosa ne pensi di questa mancata nomination delle due donne agli Oscar? Sei andato a vedere il live action di Barbie? Ti aspettiamo nei commenti!