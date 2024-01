Ormai ci siamo, manca sempre meno ad una delle notti più attese ogni anno, quella degli Oscar. Sono state rese note le nomination che, ad essere sinceri, hanno fatto abbastanza discutere soprattutto per quanto riguarda uno dei titoli che, questa estate, ha avuto maggiore successo.

Stiamo parlando del live action di Barbie che era atteso con ansia e che ha superato le aspettative raggiungendo numeri da record ai botteghini di tutto il mondo. Per questo motivo si dava per scontata una nomination agli Oscar per i suoi protagonisti e per la regista Greta Gerwig, ma così non è stato e proprio in queste ore il mondo virtuale si sta ribellando alla scelta dell’Academy. Soprattutto per quanto riguarda l’ironia che dimostra come il film abbia ragione. Questi alcuni dei messaggi che circolano in queste ore:

“Greta Gerwig ha fatto un film su Barbie e sul patriarcato che è femminista, acclamato dalla critica, culturalmente rilevante e ha incassato un miliardo di dollari al box office. Ma la nomination all’Oscar è andata a Ken”.

E non sono i soli. Anche Ryan Gosling, colui che ha vestito i panni di Ken nel live action, ha voluto dire la sua. Lui la sua nomination l’ha ottenuta per la 96esima edizione degli Oscar finendo, infatti, nella cinquina dei migliori attori non protagonisti come come anche America Ferrera che ha conquistato tutti con il suo monologo a favore delle donne ed è stata nominata come migliore attrice non protagonista. Tuttavia le mancate nomination di Margot Robbie e di Greta Gerwig hanno dato da pensare ad entrambi e non sono voluti rimanere in silenzio. Ryan Gosling, tramite un comunicato stampa, ha affermato che:

Ryan Gosling e Margot Robbie nei panni di Ken e Barbie nel live action

“Sono incredibilmente onorato per essere stato nominato dai miei colleghi assieme a grandi artisti in un anno con tanti bei film. E non avrei mai pensato di dirlo, ma sono anche incredibilmente onorato e orgoglioso che sia successo per aver interpretato una bambola di nome Ken. Ma non c’è Ken senza Barbie e non c’è Barbie senza Greta Gerwig e Margot Robbie, le due persone responsabili per aver fatto questo film storico, celebrato in tutto il mondo. Nessun riconoscimento sarebbe possibile per chiunque senza il loro talento e genio. Dire che sono molto contrariato del fatto che non siano state nominate nelle rispettive categorie sarebbe un eufemismo”.

Ed anche America Ferrera ha detto la sua durante un’intervista con Variety. Queste le sue parole:

“Sono molto delusa dal fatto che non siano state nominate. Greta ha fatto praticamente tutto quello che un regista può fare per meritarselo, mentre Margot è un’attrice magica davanti allo schermo, ed è stato uno degli onori della mia carriera poterla vedere realizzare l’incredibile performance che ha fatto”.

Le mancate nomination delle due donne sono state un vero e proprio fulmine a ciel sereno perché erano date praticamente per scontate tanto che si pensava che Margot Robbie potesse addirittura ambire alla vittoria. Le due saranno comunque presenti per altre nomination. Margot Robbie per il miglior film con il suo LuckyChap e Greta Gerwig come sceneggiatrice nella categoria riservata agli script adattati. Ci teniamo a precisare che il mondo virtuale è d’accordo con la nomination di Ryan Gosling e quella di America Ferrera, ma non trovano giusto l’assenza di colei che ha creato il tutto e di colei che ha vestito i panni della bambola bionda e che hanno reso il live action davvero unico.

