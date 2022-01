Da oggi 7 gennaio 2022 in rotazione radiofonica il nuovo singolo dei Maroon 5 dal titolo Lovesick, brano estratto dall’album di inediti Jordi. La canzone segue il successo della precedente, Beautiful Mistakes, già disco di Platino in Italia.

Anche Lovesick piace molto ai fan dei Maroon 5, che con il loro stile, perfettamente riconoscibile, sono riusciti a fare una sintesi perfetta di pop, rock e R&B che arriva dritto al cuore degli ascoltatori. Sicuramente nei prossimi giorni sentiremo passare questa canzone più e più volte.

Il significato del testo di Lovesick dei Maroon 5

Il significato del testo di Lovesick è molto semplice da capire ed interpretare. Adam Levine, il vocalist e frontman dei Maroon 5, canta la parte di un uomo che soffre d’amore, ma una sofferenza che non è una cosa negativa e brutta, piuttosto un sentimento, una sensazione, uno struggimento del quale non può e non vuole fare a meno.

Il mal d’amore diventa così necessario, come quando si sente il bisogno di votarsi totalmente ad una persona, al di là del fatto che questa persona ricambi o meno. L’amore come struggimento dell’anima del singolo, come vera e propria malattia, piuttosto che il risultato di una relazione tra due persone che provano sentimenti affini.

Un testo semplice ma di effetto, che viene accompagnato da una musica allegra ed orecchiabile. Un’ottima canzone, che forse non brilla di originalità, ma che piace come le altre del Maroon 5.

E tu cosa ne pensi di Lovesick dei Maroon 5? Lascia un commento per dire la tua al riguardo.

Traduzione di Lovesick

Mal d’amore, sai che non posso più fargli guerra

Perché lo amo, il modo in cui il mio cuore cade a terra

Piccola, piccola, dove sei finita?

La mia stella luminosa, la mia lucciola

Ho cercato in alto e in basso

Per tutta la notte, tutta la mia vita

Per qualcuno come te che mi togliesse davvero il respiro

E non posso essere solo, no, tu sarai la mia fine

Perché ho il mal d’amore, sai che non posso più fargli guerra

Perché lo amo, il modo in cui il mio cuore cade a terra

Mi hai fatto ammalare d’amore

Ma io lo amo

Sì

Mal d’amore, sto cadendo, non ci si può fidare di me

Se è questo che vuoi, allora corri qui

Fidati di me quando dico che voglio questo, voglio questo

Perché sono malato d’amore, sai che non posso più combatterlo

Perché lo amo, il modo in cui il mio cuore cade al suolo

Mi hai fatto ammalare d’amore

Ma io lo amo

Che qualcuno come te mi tolga il respiro

E non posso essere solo, no, tu sarai la morte di me, oh

Perché sono malato d’amore, sai che non posso più combatterlo

Perché lo amo, il modo in cui il mio cuore cade a terra

Mi hai fatto ammalare d’amore

Mi hai fatto ammalare, ammalare

Mi hai fatto soffrire, soffrire d’amore

Sì