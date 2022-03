Marracash è un rapper di Nicosia classe 1979, protagonista di brani come Niente canzoni d’amore, Margarita, In radio, Nulla accade, Insta love e Salvador Dalì per citarne alcuni. Calcutta, invece, è un cantante di Latina classe 1989 protagonista di brani come Paracetamolo, Pesto, Kiwi, Due punti e Briciole per citarne alcuni.

Si tratta di due nomi molto amati nel panorama della musica italiana e che da oggi, venerdì 4 marzo, sono pronti a collaborare insieme sulle note del brano Laurea Ad Honorem. Da oggi, infatti, il singolo è disponibile in rotazione alle radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Fa parte dell’album Noi, Loro, Gli Altri (ultimo lavoro in studio di Marracash) e la collaborazione tra Marracash e Calcutta nasce dopo il loro incontro a Bologna: a seguito di questo incontro i due, infatti, si sono scambiati diversi messaggi fino alla decisione di duettare.

Il cantante Calcutta

Il significato di Laurea Ad Honorem

In Laurea Ad Honorem, Marracash e Calcutta si rivolgono alle persone che hanno subito vari traumi durante la loro vita, ma che grazie alla forza hanno deciso di seguire il cuore e si sono salvati, a loro conferiscono una laurea ad honorem proprio perché sono dei veri esempi da seguire. I due cantano: “A tutti i ragazzi disastrati venuti su dritti che vivono in case cadenti tra le rovine delle loro famiglie una laurea ad honorem a te che sei la più forte”.

Nel frattempo, Marracash è pronto per tornare ad esibirsi live. Il rapper non vede l’ora di cantare i suoi successi insieme ai suoi fan durante il Persone Tour che, tra l’altro, ha ottenuto un grande successo in termine di vendite, stiamo parlando di numeri senza precedenti. Il Persone Tour è composto da 13 date estive e 17 date autunnali e vanta già ben 11 sold out con un live all’Arena di Verona e ben sei concerti a Milano.

E tu hai già sentito la canzone Laurea Ad Honorem? Cosa ne pensi della collaborazione tra Marracash e Calcutta? Ti aspettiamo nei commenti!