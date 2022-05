Matteo Bocelli è un cantante di Forte dei Marmi, classe 1997, noto al pubblico per il suo importante cognome. Infatti, è figlio di Andrea Bocelli e di Enrica Cenzatti ed è diventato un volto ancora più noto dopo aver duettato con il papà sulle note di Fall on Me, canzone in inglese ed in italiano, che è stata scelta dalla Disney come colonna sonora per Lo schiaccianoci e i quattro regni.

Ed oggi, venerdì 6 maggio, Matteo Bocelli torna protagonista del mondo musicale italiano e non solo. Oggi, infatti, esce il suo nuovo singolo dal titolo Tempo che sarà disponibile a rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Prodotto da Ido Zmishlany (colui che ha lavorato anche con Justin Bieber e gli Imagine Dragons), il brano è scritto dallo stesso Bocelli jr insieme a Zmishlany, Nolan Sipe e Max Wolfgang. La canzone farà parte del suo album di debutto atteso entro la fine dell’anno con ben 70 pezzi provinati. Inoltre, Tempo è stato scelto dalla Fiat come colonna sonora per la campagna pubblicitaria della Fiat Nuova 500 La Prima by Bocelli in Europa e nel Regno Unito. Per questo motivo, è stata registrata sia in versione inglese che in versione spagnolo. In entrambi i casi, però, c’è anche una piccola parte di testo in italiano ed è pronta per tenerci compagnia per tutta l’estate.

Il cantante Matteo Bocelli

Il significato di Tempo

Il ritmo di Tempo, il nuovo singolo di Matteo Bocelli, ci catapulta subito nel periodo estivo e nella stagione in cui tutti i pensieri spariscono e resta solo la voglia di riposarsi e di divertirsi. Ha tutte le carte in regola per essere la colonna sonora perfetta delle nostra vacanze. È proprio questo ciò che emerge dal video ufficiale dove si parte dal Teatro del Silenzio per iniziare poi un viaggio che vede protagonisti Matteo insieme ai suoi amici mentre attraversano le campagne della Toscana in macchina con il finestrino abbassato. Bocelli canta “Non posso fare a meno del tuo sguardo..give me your tempo”, ballando e divertendosi come è tipico e giusto della sua età.

Nel frattempo, Matteo Bocelli prosegue con la sua vita professionale: nonostante sia un figlio d’arte, non ama essere rappresentato come tale e vuole dimostrare al pubblico le sue doti ed il suo talento, a prescindere dal papà. È consapevole del fatto che non mancano e non mancheranno i paragoni, ma afferma che ha deciso di fregarsene e di vivere tutto con la giusta spensieratezza. Ed è pronto anche per nuove collaborazioni, come rivela durante l’intervista con Il Messaggero dove risponde con un misterioso “Chissà” sulla possibilità di duettare con Ed Sheeran sulla falsa riga del padre che ha duettato con il cantante inglese sulle note di Perfect. Per il momento, Sheeran ha deciso di duettare con Ultimo per la nuova versione di 2Step, ma magari in futuro toccherà anche a Matteo Bocelli.

