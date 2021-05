L’attore statunitense, Matthew McConaughey sembra stia considerando realmente l’idea di entrare in politica. Secondo Politico, l’attore sta segretamente facendo una serie di chiamate a persone importanti ed influenti del Texas appartenenti ad ambienti politici.

Matthew McConaughey, 51 anni, Texas.

McConaughey, 51 anni, nato a Uvalde, Texas, vive attualmente ad Austin, la capitale dello stesso stato con sua moglie e i suoi figli. L’attore a Marzo disse che candidarsi come governatore del Texas era un “Pensiero reale”. Sembra stia realmente puntando alle elezioni del novembre 2022, in quanto, come ha detto lui stesso: “Penso di avere alcune cose da insegnare e condividere”.

Da attori a politici

L’attore di The Wolf of Wall Street, non è l’unico ad aver pensato alla carriera politica dopo aver fatto parte per molti anni del mondo televisivo. Arnold Schwarzenegger abbandonò le scene cinematografiche per diventare governatore della California. Ronald Reagan era un attore, prima di diventare governatore della California e, successivamente, battere Jimmy Carter diventando presidente degli Stati Uniti d’America. McConaughey, dunque, non sarebbe l’unico a pensare di svoltare la sua vita passando dall’essere una star di Hollywood a governatore. Anche Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti d’America, era diventato molto famoso, ancora prima di diventare l’uomo più influente della sua nazione, grazie a The Apprentice, un reality show statunitense.

L’attuale governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, vuole correre per il terzo mandato, e darà filo da torcere all’attore. McConaughey dovrà, dunque, vedersela con Abbott, una figura ancora molto importante per lo stato.

Se Reagan, Schwarzenegger e Trump si sono candidati come Repubblicani, la direzione politica di McConaughey è ancora incerta. George W. Bush, dopo aver scoperto della possibile candidatura dell’attore, disse: “La questione è: Si candiderà come repubblicano? Democratico? Indipendente?“. Questo rimane ancora un mistero.

