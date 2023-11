Era il 2021 quando, dopo un anno difficile per tutti a causa della pandemia, finalmente era arrivata una bella notizia e molto attesa, ovvero che il cast di Friends si sarebbe riunito.

Si tratta di un’idea che era stata sviluppata già nel 2019, ma che ha avuto bisogno di un po’ di tempo prima di essere attuata. Lo speciale è stato girato nell’aprile del 2021 allo Stage 24 di Los Angeles ed è stato bello rivedere insieme i protagonisti della serie tv che ci ha tenuto compagnia dal 1994 al 2004 e che a molti di noi ha tenuto compagnia anche durante il lockdown. Abbiamo trovato gli attori più maturi, ciascuno con una carriera degna di nota alle spalle, ma sempre complici e pronti ad esserci l’uno per l’altro. Per questo motivo, quando è arrivata la notizia della morte di Matthew Perry, lo scorso 28 ottobre, tutti sono rimasti senza parole.

I suoi colleghi stessi ci hanno messo un po’ di tempo prima di riuscire a formulare un comunicato stampa congiunto e ci sono volute un paio di settimane prima che abbiano trovato la forza di dedicare un pensiero social all’amico di sempre. Sono cresciuti insieme, insieme sono diventati famosi e questo Matthew Perry lo raccontava bene nel suo libro. Il 3 novembre abbiamo avuto modo di vedere Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer partecipare ai funerali di Perry in forma privata e, da quel momento, hanno scelto un’unica missione, ovvero quella di non dimenticare mai il loro amato collega che ha vestito i panni di Chandler Bing per dieci anni.

Pare che gli attori di Friends siano in trattative per una reunion in onore di Matthew Perry perché vogliono condividere con il mondo intero i loro ricordi personali. In queste settimane, putroppo, se ne sono dette tante su Perry e non sono mancate supposizioni e rumors non proprio piacevoli. Ed anche se la sofferenza ed il dolore sono ancora molto forti, vogliono fare questo gesto in sua memoria. Ma quando avverrà tutto questo? È presto detto: tale reunion dovrebbe aver luogo il prossimo mese di gennaio, precisamente il 15, in occasione della 75esima edizione degli Emmy Awards, gli Oscar della Tv che andranno in scena al Peackcock Theatre di Los Angeles con un ritardo di tre mesi, rispetto il solito, a causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori che ha interessato il mondo di Hollywood. A rivelarlo è stata una fonte anonima al DailyMail.com, queste le sue parole:

“Se riusciranno a mettersi d’accordo su un degno tributo e a ottenere la benedizione della sua famiglia, si riuniranno per rendere quella notte un momento speciale per Matthew e per tutti coloro che lo amavano”.

E quale occasione migliore se non gli Emmy Awards? D’altronde Matthew Perry era stato nominato per cinque volte agli Emmy anche come migliore attore protagonista in una serie comica, proprio per il suo ruolo di Chandler in Friends. Inoltre, l’attore sarà anche ricordato nello spazio In Memoriam. Una cosa è certa, la sera del 15 gennaio non mancheranno lacrime ed emozioni.

E tu cosa ne pensi di questa decisione presa dal cast di Friends? Ti piace il loro voler ricordare il collega agli Emmy Awards? Ti aspettiamo nei commenti!