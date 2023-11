Il mondo dello spettacolo televisivo è ancora in lutto per la morte del simpaticissimo Matthew Perry, alias Chandler Bing di “Friends“, scomparso lo scorso 28 ottobre all’interno della sua abitazione in quel di Los Angeles.

Tanti i volti noti che lo hanno commemorato sui social network, tuttavia ancora mancavano i messaggi d’addio nei confronti dell’ex collega da parte delle due figure che maggiormente gli sono state vicine in “Friends“, ovvero Matt LeBlanc, interprete di Joey Tribbiani, e Courtney Cox, che ha prestato il volto a Monica Geller in Bing.

Ma ecco che da poco sono arrivati anche i loro, di post di cordoglio. Vediamoli qui di seguito.

“È stato un onore chiamarti amico”

Diversi eppure così tanto uguali a proprio modo, simboli eterni di un’amicizia che perdura nonostante tutto. Questi sono nell’immaginario comune Joey e Chandler, che con le loro gag ci hanno fatto ridere ma in più di un’occasione anche commuovere fino alle lacrime.

Ed è proprio collegandosi a questo rapporto bello e profondo, continuato nella vita reale fuori dalle scene, che Matt LeBlanc ha ricordato qualche ora fa Matthew Perry mediante un messaggio su Instagram accompagnato da alcune loro foto insieme.

“Matthew, è col cuore pesante che ti dico addio. Il tempo che abbiamo trascorso insieme ha sinceramente rappresentato uno dei periodi che preferisco della mia vita. Per me è stato un onore condividere il set con te e chiamarti amico. Sorriderò ogni volta che ti penserò e non ti dimenticherò mai. Mai. Spalanca le tue ali e vola, fratello. Sei finalmente libero. Tanto amore. E immagino che i venti dollari che mi devi te li terrai”.

E ora, chi si prenderà più cura di Joey?

“Mi manchi ogni giorno”

Anche Courtney Cox è rimasta profondamente sconvolta dalla morte di Matthew Perry, con il quale ha condiviso sul set una delle relazioni d’amore più belle, forti e pure di tutta la storia delle sitcom. Chandler e Monica del resto non sono una coppia tra le tante, bensì LA coppia, emblema di quanto l’amore riesca a svolgere il prezioso ruolo di collante in grado di tenere uniti due cuori indipendentemente dalla distanza, dalle diversità e dagli ostacoli della vita.

“Sono così grata per ogni momento che ho trascorso insieme a te, Matty. Mi manchi ogni giorno. Quando lavori con una persona così a stretto contatto, esistono migliaia di momenti che vorresti condividere. Ecco uno dei miei preferiti.”

Queste, le parole dell’attrice scritte come didascalia su Instagram ad un video da lei pubblicato in cui si vedono Monica e Chandler nel letto di una camera d’albergo dopo aver passato la loro prima notte d’amore insieme, in occasione del matrimonio di Ross ed Emily.

La Cox ha poi aggiunto:

“Chandler e Monica avrebbero dovuto avere soltanto un’avventura di una notte a Londra. Ma vista la reazione del pubblico, quella ha rappresentato l’inizio di una storia d’amore. In questa scena, prima che iniziassimo a girare, Matthew mi ha sussurrato una battuta divertente da dire. Faceva spesso cose del genere, era simpatico e gentile.”

Proprio vero che ogni Monica merita il suo Chandler. Per sempre e sempre.