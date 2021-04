In rotazione radiofonica da oggi il nuovo singolo di Max Gazzè dal titolo Considerando, prima traccia dell’album La matematica dei rami pubblicato soltanto qualche giorno fa.

Il singolo è accompagnato anche dal video ufficiale della canzone, che mostra i magici momenti passati da Max Gazzè nello storico Terminal2Studio di Roma insieme a Daniele Silvestri e altri colleghi come Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Duilio Galioto, Daniele Fiaschi e Daniele Tortora.

Le immagini del video, che vi mostriamo in cima all’articolo, non solo ci mostrano gli artisti in sala di registrazione, ma ci regalano anche scene di quotidianità ai tempi del Covid, con le mascherine, i controlli con i tamponi, la distanza e tutto quello che ormai è entrato a far parte della vita di tutti noi.

Il significato del testo di Considerando di Max Gazzè

Il testo di Considerando è costituito da una serie di considerazioni sulla vita e la quotidianità della propria esistenza. Tra momenti sì e momenti no, salite e discese, scegliendo ogni giorno se fare errori o arrendersi all’amore e alla realtà dei fatti.

La considerazione finale di Considerando si riassume in una frase che la fa da padrona nel testo e che recita:

Semplicemente vivere….

È un grado sopra il limite Max Gazzè – dal testo di Considerando

Una canzone che riesce a regalarci grandi emozioni, e che fa da porta d’ingresso ad un album che già nel titolo vuole citare una tesi di Leonardo: anche se i rami di un albero sembrano crescere in modo caotico, hanno un preciso disegno voluto dalla natura. Allo stesso modo, nella vita di tutti noi, quando sembra accadere qualcosa di insensato, in un disegno più grande si può capire che un senso invece c’è, e bisogna quindi soltanto vivere, semplicemente vivere e arrendersi alla realtà.

Davvero un bel messaggio e una bellissima canzone.

E tu cosa ne pensi di Considerando di Max Gazzè? Lascia un commento per dire la tua, ma prima leggi il testo della canzone per intero che trovi qui sotto.

Il testo di Considerando

Potremmo vivere felici e stare a un passo dal peccato

Magari farci del male, finire e ricominciare

Potremmo perdere la testa e fare un sacco di stronzate

Essere il dente che duole, metti gli occhiali da sole

C’è chi si ferma e crede solo alla realtà

Chi chiude gli occhi e fa l’amore

Considerando l’ottimismo

Quel passaggio necessario a compensare la realtà

Considerando un eufemismo

Dare un senso di equilibrio a questa non felicità

Considerando l’attrazione

Che non riesco a trattenere ad ogni tua fragilità

Semplicemente vivere

È un grado sopra il limite

Potremmo cedere alle tentazioni e alla diplomazia

Vendere l’anima al diavolo, parlare in modo sarcastico

C’è chi si perde e vede solo la realtà

E chi non sa cos’è l’amore

Considerando l’ottimismo

Quel passaggio necessario a compensare la realtà

Considerando un eufemismo

Dare un senso di equilibrio a questa non felicità

Considerando l’attrazione

Che non riesco a trattenere ad ogni tua fragilità

Semplicemente vivere

È un grado sopra il limite

C’è chi si perde e vede solo la realtà

Chi non sa più cos’è l’amore

Semplicemente vivere

Semplicemente vivere

È un grado sopra il limite