Max Gazzè torna a Sanremo con una canzone dal titolo Il Farmacista, un testo ricco di giochi di parole e una musica che fa dell’ironia una forma di provocazione, una lettura e una critica al nostro oggi.

Nonostante abbia raggiunto soltanto il 17esimo posto della classifica di Sanremo 2021, Max Gazzè ci regala un nuovo brano ricco di potente maestria nelle parole e nella musica, con un significato che diverte e fa riflettere.

Il significato del testo e l’analisi del video de Il Farmacista

Con Il Farmacista Max Gazzè resta fedele al suo modo di cantare la realtà, con occhio ironico e critico, e fa lo stesso con i nostro presente, fortemente segnato dalla tragedia della pandemia da Covid-19, e la dilagante ignoranza che circola sul web, su vari modi “fai da te” per prevenire o curare il contagio.

Ecco come viene spiegato il significato della canzone di Max Gazzè:

Il Farmacista è un brano che nasconde nella sua trascinante struttura musicale una provocazione sopraffina e una sottile denuncia sociale. La metafora del dialogo con la donna amata maschera un biasimo nei confronti di chi dice di avere la verità in tasca per ogni cosa, che sia un “tormento che attanaglia”, una “magagna” o una semplice imperfezione: “io ho la soluzione!”. E Max se ne fa beffa, mostrando come in un periodo di così grande confusione basta mischiare un po’ di tutto per apparire il risolutore di ogni problema

Sullo stesso tono giocoso e canzonatorio si muove anche il video ufficiale della canzone, che vi mostriamo in cima all’articolo.

Max Gazzè, vestito in abiti storici, si cimenta nella preparazione di vari intrugli, come un chimico e un farmacista. Intorno a sé, l’ambientazione scelta, è quella di un vero e proprio circo, lì dove si vuole rappresentare un momento di grande confusione e dubbio.

Un video semplice ma che, come il testo, sa guardare alla realtà con una patina di ironia e critica sociale.

E tu cosa ne pensi della canzone Il Farmacista di Max Gazzè? Lascia un commento qui sotto per dire la tua, ma dopo aver letto il testo integrale della canzone.

Il testo de Il Farmacista di Max Gazzè

(Si può fare!)

Polvere d’amore,

Té verde due bustine

E non mi dici

Più che non ti va…

Dimetisterone,

Poi Norgestrel in fiale

Per chiuderci

Una notte

In camera!

Son tutte

Soluzioni al naturale…

Amore

Mio,

Vedrai che male

Non ti fa…

Te le ho create io,

Ma in nome

Della scienza

Per quella tua tendenza

Alla rigidità!

Trifluoperazina,

Stramonio e Pindololo…

Un pizzico

Di Secobarbital:

Somministra

Prima

Di un logorroico

Assolo

E via anche questa

Smania di parlar!

Non c’è neppure

Controindicazione…

Amore

Mio,

Ti dirò come

Si starà

Senza

Il pesante

Tuo brusio

Da conferenza

Che mi rompe

L’anima!

Io ho la soluzione

(Si può fare!)

Per un tormento

Che attanaglia,

Punto

Debole o magagna

E qualsivoglia

Imperfezione!

Per tutto

Invento,

Stai tranquilla,

Una bio-chimica pozione!

(Ma che cos’è?)

È quel miracolo

Che non ho visto

Mai

In nessun’altra

Se non te dopo

La cura,

E stai sicura

Che stavolta

È quella buona

E presto

Mi ringrazierai!

Noci,

Zafferano,

Lavanda e passiflora…

Poi ci

Mettiamo

Anche del guaranà:

Travasare piano

L’essenza su verdura…

Contro lo shopping

È una favola!

E per i troppi

Tuoi salti

D’umore,

Fiore

Di Bach

E aggiungo

Vitamina E…

Ma addizionando

Del trifoglio rosso

Posso

Cancellarti

Anche lo stress!

Io ho la soluzione

(Si può fare!)

Per la pettegola

Che origlia…

Vanità,

Coda di paglia

O qualsivoglia

Imperfezione!

Per tutto

Invento,

Stai tranquilla,

Una bio-chimica pozione!

(Ma che cos’è?)

È quel miracolo

Che non ho visto

Mai

In nessun’altra

Se non te dopo

La cura,

E stai sicura

Che stavolta

È quella buona

E presto

Mi ringrazierai!

Ma adesso

Aspetta

Cara, c’è

Un problema:

Questa camicia m’incatena

Un po’…

Me l’hanno stretta

A forza sulla schiena…

Non chiedermi perché,

Io che ne so!

(Si può fare!)

(Ma che cos’è?)

È quel miracolo

Che non ho visto

Mai

In nessun’altra

Se non te dopo

La cura,

E stai sicura

Che stavolta

È quella buona

E presto

Mi ringrazierai!

Io ho la soluzione

(Si può fare!)

Per un tormento

Che attanaglia,

Punto

Debole o magagna

E qualsivoglia

Imperfezione!

Per tutto

Invento,

Stai tranquilla,

Una bio-chimica pozione!

(Ma che cos’è?)

È quel miracolo

Che non ho visto

Mai

In nessun’altra

Se non te dopo

La cura,

E stai sicura

Che stavolta

È quella buona

E presto

Mi ringrazierai!