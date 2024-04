La serie tv Mercoledì ha fatto il suo debutto su Netflix il 23 novembre del 2022 ed, inutile dirlo, è stato un grandissimo successo fin dall’esordio visto che è stato apprezzato sia dal pubblico che dalla critica proprio perché ci permette di conoscere meglio Mercoledì, la figlia maggiore di Morticia e di Gomez, che sta vivendo uno dei momenti più complessi della sua vita, ovvero il periodo dell’adolescenza che porta con sé importanti cambiamenti.

Ma è piaciuta molto anche per le location come i castelli della Romania e per il cast stellare. Al momento ha all’attivo una stagione con otto episodi dove possiamo seguire Mercoledì durante le sue avventure alla Nevermore Academy tra le lezioni, ma anche nell’imparare a gestire i propri poteri. La serie tv è piaciuta molto, ma è piaciuta anche la scelta di Jenna Ortega come protagonista, nonostante le indecisioni iniziali dei fan de La Famiglia Addams che speravano di rivedere Christina Ricci nei panni del suo personaggio iconico.

La seconda stagione di Mercoledì è stata annunciata fin da subito, d’altronde visto il successo ottenuto non poteva essere altrimenti. Ed ora si è al lavoro per realizzarla mentre si pensa anche a possibili altri lavori come lo spin off su zio Fester. Al momento sono pronti per iniziare anche perché il pubblico spera di poter vedere il nuovo capitolo sul piccolo schermo entro l’inizio del prossimo anno, a distanza di poco più di due anni dalla prima stagione. Nel frattempo, però, giungono nuovi dettagli come l’arrivo di una new entry nel cast. A darne l’annuncio è Variety che ci rivela come Thandiwe Newton sia pronta a fare il suo ingresso nella famiglia di Mercoledì. L’attrice di talento è nota soprattutto per aver vestito i panni di Maeve Millay in Westworld, un ruolo che le è valso tre nomination agli Emmy ed una statuetta. L’annuncio arriva a distanza di una settimana da quello di Steve Buscemi che prenderà parte anche lui a Mercoledì.

L’attrice Thandiwe Newton

Per il momento Variety non sa darci ulteriori dettagli come, ad esempio, sapere quale ruolo andrà ad interpretare l’attrice che abbiamo visto anche nel film La ricerca della felicità di Gabriele Muccino. Sicuramente a breve scopriremo qualcosa di più anche perché le riprese della seconda stagione di Mercoledì sono attese per i prossimi mesi e questa volta si cambierà location arrivando nella selvaggia Irlanda. Inutile dirlo, c’è grande attesa per questo secondo capitolo che si concentrerà maggiormente sugli aspetti paranormali e sulla mitologia, allontanandosi dai triangoli amorosi. La seconda stagione di Mercoledì ha tutte le carte in regola per replicare ed anzi superare il successo ottenuto dal primo capitolo per la gioia di Netflix. Inutile dirlo, i fan di Thandiwe Newton non stanno nella pelle per questo nuovo traguardo professionale raggiunto dall’attrice e sono curiosi di conoscere il ruolo che interpreterà e soprattutto in che rapporti sarà con Mercoledì, la protagonista della serie tv.

E tu hai visto Mercoledì? Secondo te che ruolo avrà Thandiwe Newton nella seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!