Questa notte in Italia, mentre negli Stati Uniti era sera sono andati in scena il Met Gala al Metropolitan Museum of Art di New York, sulla Quinta Avenue. Si tratta di una raccolta fondi per beneficenza che, con il passare degli anni, è diventato uno degli eventi più glamour ed attesi di sempre. Possiamo affermare, infatti, che il Met Gala sono la più dispendiosa e scenografica serata del mondo americano.

Il tema di quest’anno era The Garden of Time con abiti floreali ed il richiamo alla natura, ma anche con la possibilità di indossare creazioni di archivio di importanti brand. Colori scuri come il nero o colori chiari e gioiosi sono stati i protagonisti, non vi sono state vie di mezzo. Il Met Gala non hanno visto il solito red carpet, bensì uno dal colore più chiaro. Le serate di questo genere sappiamo benissimo che sono la giusta occasione per mettersi in mostra e far parlare di sé, soprattutto per i look che le star decidono di indossare. Ci sono look eccentrici, altri che attirano l’attenzione, altri ancora che non piacciono. Scopriamo insieme, quindi, i look promossi e quelli bocciati di questa edizione del Met Gala.

La medaglia d’oro spetta, senza dubbio, a Kendall Jenner che ha scelto un abito di Givenchy Vintage che è un vero e proprio pezzo da museo disegnato da Alexander McQueen per la stagione 1999: un abito modello sirena, lavorato nei minimi particolari, con le giuste trasparenze che l’ha fatta apparire un’elegante dea. Secondo posto per Jennifer Lopez che ha incantato tutti con il suo abito gioiello ed una scollatura che non lascia spazio all’immaginazione: raffinata, ma al tempo stesso seducente senza cadere nel volgare grazie ad un gioco di trasparenze creato per lei da Schiaparelli per mettere in risalto il suo fisico perfetto. Il tutto reso ancora più elegante dalla scelta di legare i lunghi capelli in uno chignon scomposto. Medaglia di bronzo per Nicole Kidman che è stata una vera regina e le si può perdonare il fatto di non essersi attenuta molto al dress code, ma non ha importante: un look bianco e nero con guanti bianchi ed una rivisitazione di una delle creazioni di Cristobal Balenciaga del 1951. Infine promossa a pieni voti anche Shakira: la cantante è rinata da quando è tornata single e questa volta ha scelto il colore rosso per presenziare al Met Gala. Un abito con un lungo strascico realizzato per lei da Wes Gordon, designer di Carolina Herrera con un corpetto che mette in evidenza tutto il possibile ed uno spacco che mostra una gamba perfetta, a completare il tutto un paio di scarpe rosse con il tacco alto.

Jennifer Lopez Nicole Kidman Shakira

Passiamo ora ai look bocciati del Met Gala 2024. Ci teniamo a precisare che il mondo è bello perché è vario quindi, di conseguenza, questi look possono piacere, ma noi ci siamo basati sulla maggioranza delle opinioni raccolte nel mondo virtuale. Bocciata Dua Lipa che di solito è sempre la regina di questi eventi, ma questa volta non ha convinto poiché si è presentata in un modo esagerato: look firmato Marc Jacobs con corsetto e trasparenze che non lasciano spazio alla fantasia, un abito nero destrutturato composto da pelle, piume, una gonna pareo in pizzo decorato con elementi brillanti ed un top bustier. Seconda bocciata Cardi B che è apparsa davvero esagerata, ma d’altronde è così che ci ha abituati nell’ultimo periodo con i suoi abiti eccessivi che sono diventati il suo segno distintivo: un copricapo nero ed un vestito dello stesso colore con uno strascico molto ampio con metri e metri di tulle, il tutto firmato Giambattista Valli. Infine bocciata anche Kris Jenner in Oscar de la Renta con un mantello bianco, guanti bianchi e due smeraldi, il tutto in coordinato con Corey Gamble.

Dua Lipa Cardi B Kris Jenner

Ed ora, invece, spazio anche all’universo maschile ben rappresentato da famosi volti che hanno posato, anche loro, sul “red carpet” del Met Gala. Promosso a pieni voti Chris Hemsworth, uno dei quattro co conduttori della serata, che ha sfilato con la moglie Elsa Pataki: ha scelto un outfit color crema firmato Tom Ford, bello da lasciare senza fiato. Medaglia d’argento per Keith Urban, marito di Nicole Kidman: i due hanno rappresentato, forse, la coppia più bella di sempre. Lui con un semplice smoking nero ed una camicia bianca, colori che si sposavano bene con quelli scelti dalla moglie. Sembravano una coppia di altri tempi, così come non si vedevano da un po’. Terzo posto per Josh O’Connor che ultimamente fa parlare di sé perché tra i protagonisti del film cult Challengers: il suo stile è sempre impeccabile e questa volta ha scelto di andare ancora sul sicuro affidandosi a Loewe By Jonathan Anderson con una giacca inedita formata da una coda a strascico doppia e delle scarpe che hanno fatto parlare in quanto floreali, perfette per il tema del Met Gala.

Chris Hemsworth Keith Urban Josh O’Connor

E se abbiamo tre donne bocciate per i loro look, non sono da meno gli uomini. Il primo a non essere piaciuto al mondo virtuale è stato Morgan Spector in coppia con Rebecca Hall con lui che ha giocato sul contrasto rosso e nero con guanti neri ed un vistoso fiore sul blazer rosso. Bocciato anche Damiano David dei Maneskin che era atteso con ansia perché sarebbe stato il suo debutto ufficiale insieme alla nuova fidanzata, Dove Cameron: davvero una bella coppia, ma Damiano ci ha sempre abituati agli eccessi, mentre questa volta ha optato per un look total black di Genn Martens con alcune trasparenze che mettevano in risalto i suoi tatuaggi ed una scollatura a v che faceva vedere i pettorali. Infine bocciato anche Bad Bunny: i suoi look fanno sempre parlare perché fa scelte originali e che attirano l’attenzione. Co-conduttore del Met Gala si è affidato a John Galliano per Maison Margela scegliendo il colore nero, ma con dettagli studiati nei minimi particolari come le cuciture a contrasto ed a vista presenti sul blazer o il mazzo di fiori che portava con sé.

Morgan Spector Damiano David Bad Bunny

E tu hai seguito la serata del Met Gala 2024? Quale look ti è piaciuto maggiormente e quale, invece, meno? Ti aspettiamo nei commenti!