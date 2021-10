Specchio, specchio delle mie brame…chi è la più bella del reame?

Per amanti e non delle fiabe questa frase è ormai diventata un vero e proprio mantra. E anche se ormai sanno tutto che la bellezza non è altro che un valore soggettivo, anche quest’anno abbiamo provato a stilare una delle classifiche più difficili: le donne che nel 2021 sono considerate le più belle al mondo.

Una classifica calda che sicuramente non può mettere tutti d’accordo, ma intanto noi ci abbiamo provato basandoci su diversi fattori, quali consenso popolare e recenti studi tra cui il report “Golden Ratio of Beauty Phi“, in cui è appunto stilata una classifica delle donne più belle secondo canoni non solamente e prettamente estetici, ma anche per come queste donne si comportano e quanto sono considerate sexy.

Siete pronti? Cominciamo subito!