Michael Bublé è un cantante del Canada classe 1975. Ci avviciniamo al periodo di Natale ed il suo nome torna, come ogni anno, protagonista, ma in realtà si tratta di un artista a 360 gradi con una carriera degna di nota che gli ha permesso di vincere, per il momento, 4 Grammy Awards e di vendere oltre 75 milioni di dischi.

Voce di brani come Sway, Feeling Good, Home, Everything, Holly Jolly Christmas, It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas fino a Haven’t Met You Yet per citarne alcuni, ora è pronto per tornare protagonista. Dopo anni difficili in cui il mondo musicale è stato messo in pausa in seguito al Covid ed alla pandemia mondiale, tutto sta tornando nella normalità e finalmente si possono programmare nuovamente concerti. E così sta facendo Michael Bublé che ha reso note le date del suo Higher Tour 2023 a seguito dell’album Higher uscito lo scorso 25 marzo a seguito del precedente lavoro Love uscito quattro anni prima ed ovviamente non si dimentica dell’Italia. Una doppia data, infatti, che lo vedrà salire sul palco del Mediolanum Forum di Milano il 4 ed il 5 febbraio 2023. Sarà l’occasione giusta per cantare con lui i suoi più grandi successi, ma anche i brani più recenti.

Michael Buble in tour in Italia

Per quanto riguarda i biglietti, invece, ci sarà la presale esclusiva di Radio Monte Carlo dalle ore 10.00 di domani 21 settembre disponibile fino alle 23.59 di giovedì 22 settembre. Per quanto riguarda la vendita generale, invece, aprirà venerdì 23 settembre alle ore 10.00 sul sito di ticketone.it. Ogni utente potrà acquistare fino ad un massimo di 6 biglietti. Inutile dirlo, i fan sono già emozionati e sono pronti per acquistare i biglietti perché non vedono l’ora di sentire live il loro idolo che non si esibisce nel nostro paese dal 2019 quando era stato ospite dei Tim Summer Hits a Roma per due serate. Ovviamente il tour non lo porterà solo nel capoluogo lombardo, ma in giro per tutta l’Europa visto che è molto amato. A fine gennaio 2023 inizierà da Lisbona e Madrid, mentre il mese di febbraio lo vedrà protagonista oltre che in Italia anche in Germania, Polonia e Zurigo, mentre il mese di marzo andrà in scena nel Nord Europa con date in Finlandia, Norvegia, Svezia e Danimarca per poi fare ritorno in Germania e concludere tra Olanda, Belgio e la data finale attesa per il 24 marzo a Parigi.

E tu sei un fan di Michael Bublé? Sarai presente ad una delle sue due date di Milano per l’Higher Tour? Ti aspettiamo nei commenti!