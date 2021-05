365 giorni, film polacco che ha visto la luce nel 2020 su Netflix, tratto dal romanzo di Blanka Lipinska ha fatto parlare molto. Nonostante la produzione polacca, nel film vi è presente anche l’Italia soprattutto grazie alla presenza nel cast di Michele Morrone, attore classe 1990, nel ruolo di Massimo Torricelli. Un grande successo ottenuto fin dall’inizio anche se non tutti sono d’accordo. Infatti, c’è chi vede nel film contenuti che incitano alla violenza sulle donne, tanto che sono state raccolte quasi centomila firme per rimuoverlo da Netflix, ma senza successo. Per molti è stato girato sulla falsa riga della trilogia di 50 Sfumature e si è aggiudicato l’appellativo di 50 Sfumature polacco.

A distanza di un anno veniamo a scoprire, tramite Deadline, che la piattaforma di streaming è pronta a puntare su 365 giorni. Come sappiamo, Netflix è alla ricerca di nuovi prodotti, ma al tempo stesso vuole dedicare maggiore attenzione ai lavori che hanno ottenuto successo per avere sempre più consenso da parte del pubblico. Ed ecco la notizia che è al lavoro su ben due sequel di 365 giorni. Come protagonisti troveremo sempre il nostro Michele Morrone (sarà forse per questo motivo che ha abbandonato il set di Toyboy2?) e la bella Anna-Maria Sieklucka, ma anche una new entry tutta italiana: il modello Simone Susinna che vestirà i panni di Nacho, figlio di un boss.

Michele Morrone di 365 giorni

Inoltre, sappiamo che i due sequel si baseranno sugli altri due libri della trilogia scritta da Blanka Lipinska. Il primo sequel si intitolerà Questo giorno (Ten Dzien nel titolo originale) e tratterà ciò che è successo a Laura dopo l’incidente nel tunnel. Come sappiamo, la manager riesce a sopravvivere all’attentato, ma la vita al fianco di un gangster non è facile. Le riprese sono iniziate questo mese in Polonia (come veniamo a scoprire dal profilo Instagram di Morrone) per poi spostarsi in Italia, mentre i debutti sul piccolo schermo dei sequel di 365 giorni sono attesi per il prossimo anno e per il 2023.

