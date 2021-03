Quanti di noi possono dire di aver dato il primo bacio davanti alla telecamera? Millie Bobby Brown certamente sì, il suo primo bacio infatti è stato proprio sul set della serie tv che l’ha resa famosa, Stanger Things.

Ricordate di quale scena si tratta? La nostra amata Undi e Mike Wheeler (personaggio interpretato dall’attore Finn Wolfhard) si baciano teneramente. Per la Brown il momento è stato terribilmente imbarazzante, come ha voluto raccontare lei stessa, ma anche un momento magico.

La cosa più imbarazzante per Millie Bobby Brown è stato dare il suo primo bacio davanti a tante persone che stavano lì a guardarla. Non solo la troupe della serie tv, il regista, i colleghi, ma anche la sua stessa famiglia.

Il primo bacio si sa, è sempre un momento molto imbarazzante per un adolescente, e pensare di avere un pubblico che ti guarda, e successivamente anche milioni di spettatori, non rende di certo le cose più semplici…

Ecco come ha raccontato la sua esperienza Millie Bobby Brown:

Mio padre stava guardando, era lì ha guardato tutto, tutta la mia famiglia era presente, ed è stata la cosa più imbarazzante del mondo. Avevamo 15 anni. Non era come ‘va bene, facciamolo e basta.’ Era come, ‘Okay…cosa vuoi fare adesso? Ci abbracciamo?’ Non avevo idea di cosa fare, proprio come nella vita reale, nessuno sa davvero cosa fare in quel momento. Non c’è alcuna preparazione.”

Ma c’è un altro aspetto. È comunque fantastico immortalare il tuo primo bacio sullo schermo, così da poterlo mostrare alle persone. Tipo “Ehi, questo è stato il mio primo bacio!“

Millie Bobby Brown