I fan di Nicole Kidman saranno felici di sapere che l’attrice premio Oscar tornerà a breve sul piccolo schermo con la miniserie Nine Perfect Strangers.

Lo show, tratto dal romanzo omonimo della scrittrice Liane Moriarty pubblicato nel 2018, arriverà prossimamente negli Stati Uniti in streaming sul servizio Hulu. Dopo gli ultimi successi televisivi quali Big Little Lies e The Undoing – Le verità non dette, la Kidman ha deciso di riconfermare il suo impegno sul piccolo schermo e di cimentarsi ancora una volta in una serie dai risvolti tutt’altro che traquillizzanti.

Anche in Nine Perfect Strangers, infatti, l’attrice australiana vestirà i panni di una donna dalla vita non propriamente serena e tranquilla. Dalle prime informazioni divulgate, si parla, infatti, di uno show al cardiopalma, dai risvolti inquietanti…

La trama di Nine Perfect Strangers

La serie ha inizio con un soggiorno in un centro benessere che, da essere un momento rilassante e piacevole, si trasforma subito in un incubo. Gli ospiti che hanno deciso di recarsi sul posto sperando di liberarsi di ogni peso e di ogni problema quotidiano, abbandoneranno molto presto tale idea. Loro malgrado, infatti, ogni velleità di riposo e di tranquillità sparirà, dovendosi confrontare con situazioni che sfuggono al loro controllo.

Nine Perfect Strangers, che nella prima stagione conta otto episodi, è ambientato in questo elegante centro benessere dove nove persone stressate, i “nove perfetti sconosciuti” del titolo, che abitano nella stessa città si ritrovano, senza saperlo e senza averlo deciso prima, tutti insieme spinti dal comune obiettivo di rendere migliori le loro vite.

A sorvegliarli durante questo particolare e singolare ritiro spirituale di dieci giorni è la direttrice del resort Masha (l’attrice Nicole Kidman), una donna incaricata di rinvigorire le loro menti e i loro corpi stanchi. A giudicare dalle prime indiscrezioni trapelate, tuttavia, i metodi utilizzati da Masha saranno ben poco convenzionali e l’esperienza presso il resort potrebbe rivelarsi, per gli ospiti, una vera sorpresa.

La nuova miniserie che, dopo Big Little Lies, vede rinnovarsi la collaborazione tra il pluripremiato David E. Kelley, la stessa Nicole Kidman e la scrittrice Liane Moriarty (autrice del romanzo da cui la serie è tratta) arriverà prossimamente in streaming negli Stati Uniti, in una data non ancora certa. Scritta da David E. Kelley, John Henry Butterworth e Samantha Strauss e diretta dagli stessi Kelley e Butterworth.

Il cast di Nine Perfect Stranger

Oltre all’attrice Nicole Kidman, che sarà la protagonista principale della serie, Nine Perfect Strangers potrà contare su un cast di tutto rispetto, annoverando tra gli altri attori del calibro di: Melissa McCarthy (Una mamma per amica, Mike & Molly) – che oltre ad essere una delle interpreti è anche produttrice esecutiva dello show insieme alla stessa Kidman -, Michael Shannon (Revolutionary Road, Animali notturni), Luke Evans (Lo Hobbit, L’alienista), Bobby Cannavale (Homecoming, The Irishman), Regina Hall (Black Monday), Grace Van Patten (Maniac), Tiffany Boone (Hunters, Little Fires Everywhere) e Samara Weaving (SMILF, Hollywood).