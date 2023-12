Mr and Mrs Smith è un film che ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2005 e che ci racconta la storia di una coppia sposata che vive una vita a tratti banali senza sapere, però, di essere entrambi assassini professionisti ingaggiati da due diverse associazioni criminali.

Il tutto cambia quando entrambi ricevono lo stesso incarico, ovvero quello di assassinare la stessa persona. Da quel momento la situazione cambia e si fa esplosiva. La pellicola ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica, ma soprattutto se ne è parlato a lungo perché è proprio sul set di Mr and Mrs Smith che Brad Pitt ed Angelina Jolie si sono innamorati. I due, infatti, sono i protagonisti del film e vestono i panni di John e Jane Smith. Sono passati quasi 20 anni ed anche i Brangelina si sono lasciati, ma nonostante questo Mr and Mrs Smith è un film che, ancora oggi, piace e fa parlare.

Per questo motivo, in un’epoca in cui i reboot sono all’ordine del giorno, non poteva mancare dalla lista il titolo di Mr and Mrs Smith. I reboot possono piacere o meno al pubblico, ma una cosa è certa: permettono di riportare in auge un titolo del passato per la gioia dei più nostalgici, ma al tempo stesso far conoscere il titolo anche alle nuove generazioni. E quindi anche Mr and Mrs Smith si prepara ad avere una nuova vita con una serie tv in arrivo su Amazon Prime Video. Ovviamente si tratterà di una rielaborazione in chiave moderna del film originale perché, lo sappiamo, i tempi sono cambiati, ma il filo conduttore rimarrà sempre lo stesso.

Donald Glover e Maya Erskinenei in Mr and Mrs Smith

Senza dubbio ha tutte le carte in regola per essere un successo perché la serie tv offrirà azione, suspense, ma anche un lato romantico. Mr and Mrs Smith la serie è attesa sulla piattaforma di streaming per il prossimo anno, ad inizio febbraio. Ormai, quindi, non manca molto al suo debutto ufficiale e, per questo motivo, iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni direttamente dal set. Come è logico pensare, non troveremo nuovamente Brad Pitt ed Angelina Jolie (l’attrice è pronta per tornare a vestire i panni di Malefica in Maleficent 3) nella serie tv. EW ha rivelato, in anteprima, i membri del cast.

I protagonisti principali, ovvero i coniugi Smith, saranno Maya Erskinenei e Donald Glover, ma poi spazio anche ad Alexander Skarsgard, Sarah Paulson e Ron Perlman. La serie tv è prodotta da Donald Glover insieme a Francesca Sloane ed a tal proposito hanno affermato:

“Sarà sicuramente diverso per molte persone, il che penso sia positivo. Puoi sempre tornare indietro e guardare la versione vecchia, ma questo ti dà una sensazione diversa. La gente sicuramente rimarrà scioccata. So quanto sia amato il film originale, quindi anche se molti diranno che non abbiamo fatto un buon lavoro, spero che alcuni diranno che il nostro lavoro è meglio dell’originale”.

Parole che, ovviamente, suscitano interesse e la curiosità del pubblico che non vede l’ora di scoprire cosa riserverà la serie Mr and Mrs Smith. Ancora un pò di pazienza e poi appuntamento su Amazon Prime Video per vedere gli episodi.

E tu hai visto il film Mr and Mrs Smith? Cosa ne pensi della nuova serie tv in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!