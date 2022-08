Ieri sera è andato in scena un appuntamento importante. Al Prudential Center di Newark, infatti, si sono tenuti gli Mtv Video Music Awards, meglio conosciuti semplicemente come Mtv Vma, che sono giunti alla loro 39 esima edizione. L’evento quest’anno è stato condotto da Jack Harlow, LL Cool J e Nicki Minaj e si tratta di un appuntamento atteso con ansia non solo per i premi che assegna ad artisti amati a livello internazionale, ma anche per rifarsi gli occhi e giudicare, nel bene e nel male, i look di tutte le star che hanno calpestato il famoso tappeto rosso.

Senza ombra di dubbio, la regina della serata è stata Taylor Swift: la cantante degli Stati Uniti classe 1989 ha vinto ben tre premi come il premio per il video dell’anno grazie alla versione lunga ben 10 minuti di All is Well, ma anche per il migliore video in longform e per la regia ed ha attirato l’attenzione del pubblico con l’annuncio dell’uscita di Midnights, il suo nuovo album, atteso per il prossimo 21 ottobre. Tuttavia, a far breccia nel cuore dei telespettatori anche la sua eleganza e la sua raffinatezza con un total look bling bling firmato Oscar De La Renta: mini abito con scollo a V ed orlo asimmetrico, sandali gioiello Christian Louboutin e gioielli di Lorraine Schwartz ad impreziosire il tutto con un effetto vedo non vedo che piace sempre ed un rossetto rosso fuoco. Spazio anche all’Italia con i nostri Maneskin che si sono aggiudicati il premio come Best Alternative Video per il brano I wanna be your slave: non è certo un mistero il fatto che la band di Roma ami stupire ed essere sopra le righe, soprattutto ad eventi importanti. Così hanno scelto look firmati Gucci con Damiano David che ha indossato una cappa in tulle ricamata in cristalli, pantaloni in raso nero che lasciavano scoperta la parte posteriore (senza spazio per l’immaginazione) e stivali in pelle nera. Sabrina Carpenter, cantautrice classe 1999, ha optato per Moschino con un abito che fascia la ragazza lasciando scoperti i fianchi con glitter e fiori colorati ad impreziosire il tutto, accessori scelti con cura come un grande cerchietto sui suoi capelli dorati ed un ombretto color argento. Infine, promosso a pieni voti anche il look di Anitta: la cantante brasiliana, classe 1993, sul red carpet si è presentata con il wet look che siamo sicuri andrà molto di moda il prossimo inverno, ovvero capelli bagnati tirati all’indietro (proprio come dopo una doccia) fasciata in un abito rosso Schiaparelli Couture.

Anitta in Schiaparelli Couture I Maneskin in Gucci Sabrina Carpenter in Moschino

Passiamo, invece, ai look che non sono piaciuti e tutti per lo stesso motivo. Siamo in estate, c’è voglia di colore e di leggerezza quindi i tre look che sono stati bocciati lo sono stati proprio perché si tratta di total black. Prima tra tutti Lili Reinhart, l’attrice di Riverdale sempre con la classe e l’eleganza che la contraddistinguono da sempre, ha scelto trasparenze e pizzo firmato Fendi, ma non convince la scelta del nero. Stessa cosa anche per Sofia Carson che non è stata dispensata dalle critiche per il suo total black. Colore scelto anche da Avril Lavigne in Versace che, a differenza delle due ragazze precedenti, si è presentata con una semplice maglietta e pantaloni neri a zampa talmente grandi che non facevano vedere neanche le scarpe che indossava, il tutto contornato dalle sfumature color arancione dei suoi lunghi e lisci capelli.

Avril Lavigne Lili Reinhart Sofia Carson

E tu cosa ne pensi di questi look? Quale è il tuo preferito e quale invece non ti è proprio piaciuto? Ti aspettiamo nei commenti!