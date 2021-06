Dopo X Factor, che lo ha visto eclettico protagonista, N.A.I.P. torna con un nuovo singolo prodotto da Stabber che si intitola “David Chi?“.

Dopo essere stato la rivelazione dell’ultimo X Factor, questo estroverso artista torna con un nuovo brano per la Epic Records Italy / Sony Music Italy. La sua nuova canzone parla di liberazione e lo fa fotografando la fragilità sociale, artistica, umana di questo tempo pandemico e sospeso, in cui la vicinanza fra le persone, il rito di aggregazione che si compie durante una performance sonora, sembra essere ancora lontanissimo.



E’ un brano dal valore politico importante, una presa di posizione nobile sullo stato delle cose del settore artistico che cerca dopo mesi di estrema fatica la sua ripartenza. la soluzione di N.A.I.P. è scappare volando lontani dalla Terra, ovvero andando su Marte, il pianeta magico che gode da sempre di fascinazione e mistero.



N.AI.P. omaggia la poetica di uno dei brani più iconici di David Bowie, immaginando proprio come fece l’artista britannico l’esplorazione astrale dei suoi versi nel 1973. Durante il brano scopriamo però che non è David Bowie a compiere l’approdo nello spazio, ma un c’è un David diverso fra le tempeste di sabbia del Pianeta Rosso, è David Guetta che sta facendo un dj set, e noi siamo li, attoniti e senza chiederci perché, inevitabilmente iniziamo a ballare.

Questo è il viaggio cosmico ma estremamente terrestre che ci regala N.A.I.P. nel suo nuovo brano. Si può ballare, cantare, o riflettere ascoltando “David Chi?”, si può volare lontani dalla Terra o semplicemente lontani da terra, intesa come pavimento: anche senza musica, anche senza suono, piedi e mani che si muovono e generano musica.



E’ una canzone che parla di liberazione, della riappropriazione di nuovi spazi di umanità, dell’importanza di far risuonare la musica ogni modo, soprattutto in un momento storico di grande complessità. L’arte come connessione di corpi, idee, e nuovi suoni da ascoltare e da ballare. Resta però il dubbio finale. Sarà un altro David, dato che il suo vero nome è Michelangelo?

Testo di “David Chi?”

(Ritornello)

Andiamo su Marte

Andiamo su Marte

Quanto costa?

Quando si parte?

Andiamoci in fretta

David ci aspetta

David chi? Bowie?

No, David Guetta!

Guetta Guetta

Guetta Guetta

Gue-Gue-Guetta Guetta

Guetta Guetta Guetta

(Strofa 1)

Ba-ba-ba balla balla

Balla balla ah

Restare a galla galla

Galla urgh

Si arriva, sì, sulla Terra

Oggi io me ne scapperei

OK OK

Come si scappa dalla guerra?

Oggi io me ne scapperei

OK OK

Me ne andrei a Stoccolma

Me ne andrei in Antartide

Me ne andrei alle Fiji

Sfogliamo l’Atlantidе

(Pre-Ritornello)

Nessun posto su questa terra

Mi fa sеntire lontano dalla guerra

(Ritornello)

Andiamo su Marte

Andiamo su Marte

Quanto costa?

Quando si parte?

Andiamoci in fretta

David ci aspetta

David chi? David Bowie?

No, David Guetta!

Guetta Guetta Guetta

Guetta Guetta

Gue-Gue-Guetta Guetta

Guetta Guetta Guetta

Ba-ba-ba balla balla

Balla balla ah

Restare a galla galla

Galla

(Ponte)

Anche senza musica

Anche senza suono

Ogni piede ed ogni mano

Che si muove un tuono

Che non porta tempesta

Ma che porta festa

Che non porta tempesta

Ma che porta festa

Siamo sulla pista

Si amiamo a vista

Inizia il decollo

Proprio mentre ballo

(Ritornello)

Andiamo su Marte

Chi è che ci aspetta?

David Guetta

Guetta Guetta

Guetta Guetta

Gue-Gue-Guetta Guetta

Guetta Guetta Guetta

Ba-ba-ba balla balla

Balla balla ah

Restare a galla galla

Gall…

(Finale)

Bella Marte

Ballo sulla morte

Ignorante

Ballo sulla guerra

Spremo l’arte

Me la bevo tutta

E per due minuti

Volo lontano da terra