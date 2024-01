Arriva dai Golden Globes una nuova conversazione sul metodo di recitazione, a farlo è stata Natalie Portman, che ha descritto l’approccio come un “lusso che le donne non possono permettersi”.

I commenti sono arrivati ​​in una nuova intervista rilasciata dalla Portman al Wall Street Journal, in cui ha spiegato che, sebbene sia andata ben oltre per prepararsi per i ruoli, non ha mai utilizzato il metodo di recitazione.

“Penso che sia onestamente un lusso che le donne non possono permettersi”, ha detto. “Non penso che i bambini o i partner sarebbero molto comprensivi nei confronti del fatto che facessi chiamare tutti ‘Jackie Kennedy’ tutto il tempo.”

La Portman ha infatti svolto un serio lavoro di preparazione in passato. Per “Black Swan” del 2010, si è allenata intensamente come ballerina e ha modificato radicalmente la sua dieta, uno sforzo estenuante che ha richiesto più di un anno della sua vita.

Ma per come la vede lei, il livello di comportamento eccentrico che le persone sono disposte ad accettare da un attore maschio è superiore a quello accettabile per gli attori non maschi. Leto, ad esempio, è diventato un vero Joker quando è apparso in Suicide Squad del 2016 , inviando palline anali, preservativi usati e altre cose disgustose ai suoi compagni di cast.

“Non importa le circostanze della vita di una donna, se è molto privilegiata o svantaggiata, il fattore unificante sono i limiti posti dalla società su ciò che le donne possono essere, come possono comportarsi, cosa possono dire, pensare, sentire e fare”, ha detto Portman. “Quindi la storia di ogni donna cerca in qualche modo di liberarsi da [quello].”

Natalie Portman e il metodo di recitazione adottato da altre attrici

Alcune donne, tuttavia, hanno adottato invece il metodo di recitazione, come Carey Mulligan, che recentemente ha parlato delle sue esperienze entrando nella mente di Felicia Montealegre Bernstein per il film biografico su Leonard Bernstein, “Maestro” .

Il suo co-protagonista, Bradley Cooper, l’ha incoraggiata a farlo. “Era tipo, ‘Se hai intenzione di farlo, devi farlo completamente, completamente'”, ha detto a Variety. “Quando l’ha detto, ho pensato, ‘Okay, farò assolutamente tutto.’ Farò tutte le ricerche. Farò tutte le cose sul dialetto. Farò di tutto, così quando salirò sul set sarò al 100%”.

Ciò nonostante, i commenti di Portman sembrano appropriati alla luce del suo recente ruolo in May December, in cui interpreta un’attrice che tenta di entrare nello spazio mentale di un insegnante trentenne che ha sedotto una tredicenne. Il film è stato presentato in anteprima lo scorso novembre ed è stato nominato per quattro Golden Globe.

E tu cosa ne pensi di Natalie Portman e il metodo di recitazione? Lascia un commento!