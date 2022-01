Si, non è un modo ottimale di viaggiare. Ma è il modo di viaggiare di Nathan Drake.

Dopo essere rimasta bloccata per anni nell’inferno dello sviluppo, Sony è finalmente pronta a portare sul grande schermo il suo adattamento live-action della serie Uncharted. Basata sul franchise di videogiochi di successo che ha debuttato per la prima volta su PlayStation 3 di Sony, Uncharted vedrà Tom Holland nei panni dell’avventuriero e cacciatore di tesori Nathan Drake. Ad accompagnare Nathan Drake nella sua prima avventura c’è Sully, interpretato da Mark Wahlberg, che opera come un mentore tutt’altro che ideale, praticamente un complice del crimine.

Il film seguirà Nathan Drake e Sully nella loro prima avventura insieme, che dovrebbe portare ad audaci scappatelle e saccheggi. Ad unirsi al duo ci sarà Chloe Frazer di Sophia Ali, una cacciatrice di tesori dal passato misterioso. I tre sono alla ricerca di un mitico tesoro che potrebbe portare alla luce abbastanza ricchezze per pagare dozzine di prestiti studenteschi e (si spera) trovare il fratello di Nathan Drake.

Con il film che uscirà nelle sale il mese prossimo, Sony Pictures ha presentato un trailer ufficiale. E sorprendentemente, c’è una scena super spettacolare in cui Nathan Drake è appeso a delle scatole di carico attaccate a un aereo. La scena è presa direttamente da Uncharted 3: L’inganno di Drake, uscito negli scaffali dei negozi nel novembre del 2011 per PlayStation 3. Mentre il cacciatore di tesori di Tom Holland cerca di tornare sull’aereo, si vede Chloe Frazer combattere contro alcuni scagnozzi a bordo. L’aggiunta di Frazer alla scena è nuova in quanto la ragazza non è apparsa in L’inganno di Drake. Saranno contenti i fan del videogioco di questo inserimento hollywoodiano?

Se la clip non fosse abbastanza per entusiasmarvi, forse lo farà una foto della rivista Total Film. L’immagine mostra Nathan Drake con gli abiti tipici del personaggio su una barca. Drake indossa gli stessi abiti nella clip sopra, quindi forse la scena dell’ancora conduce alla sequenza di volo o viceversa.

Diretto dal regista di Venom Reuben Fleischer da una sceneggiatura scritta da Art Marcum, Matt Holloway e Rafe Judkins, Uncharted è prodotto da Sony PlayStation Productions, Asad Qizilbash, Carter Swan, Charles Roven, Avi Arad, Alex Gartner e Ari Arad.

Uncharted uscirà nelle sale il 18 febbraio 2022.

Qui sotto trovi altre info sul film:

