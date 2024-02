Non c’è pace per Netflix e neanche per i suoi utenti. Sappiamo che dopo l’inizio in salita dello scorso anno che aveva portato il colosso di streaming a perdere un numero importante di abbonati, ci si è messi al lavoro per poter risolvere il problema.

Netflix ha preso in considerazione diverse opzioni per poter ovviare la situazione che si è creata e, tra queste, c’è stata anche la decisione di aumentare il prezzo degli abbonamenti. Nessun problema, però, perché chi non voleva subire questo aumento poteva scegliere un altro piano, ovvero quello che permette di usufruire dei titoli del catalogo di Netflix, ma con alcune interruzioni pubblicitarie. Il giusto compromesso per essere abbonati alla più grande piattaforma di streaming, ma senza pagare troppo. Strada che, poi, è stata presa anche dai suoi diretti avversari come Disney + ed Amazon Prime Video. Adesso, però, pare che sia in arrivo un ulteriore aumento di prezzo degli abbonamenti.

A darne la notizia sono stati gli analisti di UBS Security che hanno fatto alcune previsioni per il futuro. Secondo loro, infatti, con un aumento di prezzo Netflix potrebbe accelerare la crescita dei ricavi e degli utili, proprio sulla falsa riga degli ultimi rincari che ha voluto. È sufficiente pensare che, nonostante gli aumenti, la piattaforma di streaming ha ottenuto un’importante crescita nel numero degli abbonati complice anche la decisione di puntare su titoli nuovi e su generi diversi per fornire ai telespettatori un catalogo vario e pieno di alternative. Gli analisti hanno affermato che:

Netflix

“Ci aspettiamo che Netflix possa aumentare le sue tariffe anche quest’anno. Sebbene sia lecito attendersi un rallentamento, riteniamo che Netflix abbia ancora una significativa possibilità di crescita, in quanto continua a convertire gli utenti in abbonamenti a pagamento e ad attrarre nuove platee”.

Al momento, ovviamente, si tratta solo di analisi e di ipotesi che, però, potrebbero trovare riscontro nella realtà. Greg Peters, il co-CEO di Netflix, infatti, ha affermato che potrebbe essere una decisione che il colosso di streaming prenderà a breve:

“Ora che abbiamo superato questa fase, siamo in grado di riprendere il nostro approccio standard rispetto agli aumenti di prezzo. Abbiamo visto attuare queste strategie negli Stati Uniti, nel Regno Unito ed in Francia e si tratta di cambiamenti che sono andati ancora meglio rispetto le nostre previsioni”.

Inutile dirlo, al momento gli abbonati di Netflix non sono per nulla felici. Sono consapevoli del fatto che la piattaforma di streaming continua ad offrire contenuti interessanti, ma al tempo stesso si tratta di un passatempo, qualcosa da vedere nel tempo libero e se la cifra mensile dell’abbonamento dovesse diventare ancora più alta in molti sono pronti a disdire l’abbonamento ed a passare alla concorrenza. Minacce che erano già state fatte negli scorsi mesi, ma nonostante questo Netflix continua ad essere al primo posto per numero di abbonati tra le piattaforme di streaming. Non ci resta altro che aspettare e vedere se questi aumenti ci saranno davvero e quale sarà la vera risposta del pubblico.

E tu sei abbonato a Netflix? Cosa ne pensi di un possibile ed ulteriore nuovo aumento del costo dell’abbonamento? Ti aspettiamo nei commenti!