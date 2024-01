Netflix lo aveva già detto: il 2024 sarebbe stato il suo anno e non avrebbe replicato l’insuccesso ottenuto ad inizio 2023.

Lo scorso anno, infatti, era iniziato nel peggiore dei modi per il colosso di streaming che aveva dovuto fare i conti con una perdita consistente di abbonati sia perché molti sfruttavano la possibilità degli account condivisi sia perché altri preferivano metodi meno legali per guardare lo streaming. Nonostante questo, Netflix non si è perso d’animo e si è messo subito al lavoro per poter tornare ad essere al primo posto. Ha preso decisioni importanti come quella di interrompere la condivisione degli account, ma anche quella di introdurre un abbonamento mensile con spot pubblicitari ad un prezzo inferiore. Quest’ultima si è dimostrata una mossa vincente perché molti utenti preferiscono guardare qualche pubblicità, proprio come succede quando si guarda la tv, ma pagare meno l’abbonamento ogni mese.

Netflix

E così la piattaforma di streaming ha raggiunto numeri da capogiro arrivando a ben 260 milioni di abbonati a livello mondiale con il fatturato che è salito a ben 8,8 miliardi e l’utile operativo a 1,5 miliardi ottenendo così un trimestre da record con ben 13,1 milioni di nuovi abbonati: numeri che neanche Netflix si aspettava. Le previsioni del colosso di streaming, infatti, si aggiravano intorno a poco meno di 9 milioni di nuovi abbonamenti. Certo, complice anche la decisione di introdurre la pubblicità, ma anche quella di dare spazio in catalogo a nuovi generi.

È sufficiente pensare ai recenti documentari, come quello su David Beckham o quello in arrivo su José Mourinho, che hanno un grandissimo riscontro da parte del pubblico perché permettono di conoscere fino in fondo le vite dei personaggi famosi. Netflix ha poi deciso di puntare su serie tv che sono state dei grandi successi, ma al tempo stesso anche su nuovi titoli e nuove produzioni dando spazio anche allo sport. Insomma, ora ce n’è davvero per tutti i gusti ed infatti i risultati si stanno iniziando a vedere. Disney + è pronto a superare Netflix nel 2024, ma ce la farà davvero? Ora tutto è di nuovo messo in dubbio e sembra sempre più difficile la possibilità di spodestare Netflix dal suo primato soprattutto dopo i numeri da record che sono riusciti a raggiungere in così poco tempo.

