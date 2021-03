Non c’è pace per Netflix. Il colosso americano, nell’ultimo periodo, deve fare i conti con la concorrenza. Da una parte c’è Disney + che sta diventando sempre più importante e che con WandaVision è riuscito a rubare lo scettro della serie televisiva più vista in streaming, battendo Bridgerton, ma ora c’è anche la concorrenza di Mediaset.

L’azienda italiana sembrava aver ormai acquistato Bay Yanlis, la nuova soap opera che vede protagonista Can Yaman insieme ad Ozge Gurel. Eppure ora tutto è stato messo in discussione perché, stando agli ultimi rumors, Netflix avrebbe chiesto l’acquisto della medesima soap. Non è certo una novità per Netflix che, negli ultimi anni, ha ottenuto i diritti di serie tv turche traducendole in italiano ed avendo un ottimo successo. Questa volta, però, devono fare i conti con le fan di Can Yaman che non ci stanno e preferirebbero vedere il nuovo lavoro del loro idolo su Mediaset poiché è gratis e non è necessario sottoscrivere un abbonamento, a differenza di Netflix.

Gli attori Can Yaman e Ozge Gurel

D’altronde, Canale 5 ha fatto dell’attore turco Can Yaman un suo punto di forza tanto da far perdere il dominio del palinsesto pomeridiano a Il Segreto a favore di Daydreamer – Le ali del sogno. È in arrivo una nuova sconfitta per Netflix?

La trama di Bay Yanlis

Ozgur Atasoy (Can Yaman) è un ragazzo benestante, proprietario di un ristorante che vive una vita folle dopo aver perso la fiducia nell’amore e nelle donne. Ezgi Inal (Ozge Gurel), invece, è una ragazza romantica che organizza una festa di compleanno per Soner, il suo ragazzo, scoprendo, però, proprio in questa occasione che lui la tradisce. Ezgi cambia casa e diventa la vicina di Ozgur chiedendogli aiuto per diventare un’esperta nelle tecniche di conquista e per non farsi tradire ed, in cambio, accetta di accompagnare l’uomo al matrimonio della sorella facendo finta di essere la sua ragazza e rendere contenta la mamma. Come in tutte le storie d’amore, tra Ezgi ed Ozgur nasce una forte chimica che porterà ad un sentimento tra di loro, nonostante le amiche della ragazza non siano d’accordo.

Fan di Can Yaman fateci sapere la vostra, preferireste vedere Bay Yanlis su Netflix o su Mediaset?