Netflix è inarrestabile e continua ad aggiungere nuovi titoli al suo palinsesto per poter attirare nuovo pubblico e riuscire a battere la concorrenza dei suoi diretti rivali come Amazon Prime Video e Disney +. Uno dei titoli più amati presenti nel palinsesto Netflix è, senza dubbio, quello de Le Ragazze del Centralino, in grado di appassionare il pubblico con cinque stagioni pieni di suspense grazie alla storia dell’emancipazione delle donne. Per questo motivo, ora i telespettatori aspettano con ansia l’uscita di Jaguar, nuovo titolo nato dalle menti di Ramon Campos e Gema R. Neira, autori de Le Ragazze del Centralino. La prima stagione di Jaguar, composta da otto episodi, uscirà mercoledì 22 settembre in tutto il mondo.

La trama di Jaguar

Siamo nella Spagna degli anni Sessanta dove un centinaio di gerarchi nazisti hanno trovato riparo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e la conseguente fuga dalla Germania. Il tema principale è la ferita che il popolo spagnolo si porta dietro, ovvero l’aver protetto i nazisti offrendo loro asilo durante il regime franchista. La protagonista principale sarà Blanca Suarez, attrice di Madrid classe 1988 già nota per aver vestito i panni di Lidia in Le Ragazze del Centralino. La Suarez interpreterà Isabel Garrido, una giovane donna spagnola sopravvissuto al campo di sterminio di Mauthausen che ora, tornata in patria, vuole solo vendetta per il padre ed il fratello che sono state vittime dello sterminio nazista. Isabel è alla ricerca di Bachmann, conosciuto come l’uomo più pericoloso in Europa e vuole rintracciare tutti i responsabili del massacro che sono arrivati nel suo paese. Troverà aiuto in alcuni uomini che condividono il suo obiettivo e da Isabel diventerà Jaguar, nome in codice usato per essere identificata come cacciatrice di nazisti. Nel cast troveremo anche Ivan Marcos nei panni di Lucena, Francesc Garrido in quelli di Marsé, Adrian Lastra sarà Sordo, mentre Oscar Casas interpreterà Castro.

Il cast di Jaguar

L’analisi del trailer di Jaguar

E’ uscito oggi il trailer di Jaguar che si identifica come un lavoro a metà strada tra azione e dramma storico. A farla da padrone sono inseguimenti, fughe, sparatorie ed esecuzioni con, sullo sfondo sempre presente, il dramma dell’Olocausto, ovvero il terrore che si è appena concluso. Nel trailer vediamo il primo piano di Isabel Garrido: uno sguardo attento, deciso, ma sofferente poiché nei suoi occhi passano i terrori appena vissuti, le urla, la paura, la lontananza e la perdita dei suoi cari fino all’arrivo del resto della banda in Spagna. La banda è pronta a lottare e questa volta sono loro la parte armata, con un unico obiettivo: sono disposti a tutto pur di farcela.

Ed a te piace questo genere di film? Seguirai Jaguar su Netflix? Ti aspettiamo nei commenti!