Cobra Kai e, soprattutto lo staff dietro lo sviluppo della Serie TV, continua a dare calci a velocità sorprendenti. Dopo aver girato due intere stagioni nel 2021, anche quest’anno il team si è mosso con largo anticipo.

Cobra Kai si sta preparando per la premiere della quarta stagione della Serie TV, che debutterà questo capodanno, ma ciò non significa che i suoi creatori e le star si siano riposati fino ad ora, poiché ora è stato confermato che la serie spin-off di Karate Kid conosce già i risvolti della quinta stagione, dato che le riprese sono appena terminate.

Ironia della sorte, Cobra Kai è passato per la prima volta da YouTube a Netflix nel 2020 a causa della mancanza di interesse del primo nel rinnovare la serie per una quarta stagione che quest’ultimo gigante dello streaming è stato più che felice di finanziare. Il risultato è stato a dir poco eccezionale in quanto, nonostante non arrivi al successo di titoli come Arcane e Squid Game, Cobra Kai è comunque diventato uno dei contenuti più trasmessi in streaming di Netflix, specialmente durante le vacanze in cui è stato mandato in onda.

Tuttavia, con la conferma ufficiale dei suoi creatori Jon Hurwitz e Josh Heald che la quinta stagione di Cobra Kai si farà e le riprese sono già state concluse, ciò potrebbe costringere la serie a essere presentata in anteprima all’inizio del 2022. La notizia è arrivata il 19 dicembre tramite un tweet di Hurwitz che mostrava lui e Heald a bordo di un aereo che si prepara a lasciare Atlanta, dove è stata girata la maggior parte di Cobra Kai. Nell’immagine, entrambi gli uomini sembrano piuttosto orgogliosi di quanto la Serie TV sia cresciuta in poco più di un anno.

Vale anche la pena notare che Heald ha affermato in recenti interviste che la quinta stagione non è stata scritta come il finale di Cobra Kai, il che significa che la sesta stagione potrebbe essere una formalità. Inoltre, potrebbero creare altri presunti spin-off che saranno ambientati nel mondo di Karate Kid. Dopotutto, la quarta stagione vedrà Johnny Lawrence e Daniel Larusso unire le forze del loro dojo per combattere la terribile influenza che John Kreese sta avendo sui giovani della valle.

Ovviamente, nella 4 stagione rivedremo Terry Silver come nuovo mentore dell’omonimo dojo, un colpo di scena che potrebbe vedere Daniel ricordare il lato più oscuro di lui. Tuttavia, non sono solo gli adulti a vedere le loro vite sconvolte, poiché anche la rivalità e le relazioni amorose tra Miguel, Sam, Robby e Tory comportano un sacco di complicazioni, con la relazione di Robby e Johnny che alla fine dovrà essere affrontata ulteriormente.

Dopo la premiere della seconda stagione di The Witcher lo scorso fine settimana, Cobra Kai rappresenta un’altra delle grandi offerte di Netflix.

La quarta stagione di Cobra Kai debutterà il 31 dicembre 2021 su Netflix.

Qui sotto trovi le nostre recensioni della terza stagione e prima stagione di Cobra Kai: