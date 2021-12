Katy Perry ha cantato 19 canzoni durante lo spettacolo più importante della sua vita, probabilmente anche ben renumerato.

La cantante di Roar ha dato il via alla sua serie di spettacoli a Las Vegas la scorsa notte (29 dicembre) e durante il primo show, ha fatto debuttare la nuova traccia “When I’m Gone“, eseguendola dal vivo. Guarda il video qui sotto che inquadra Katy mentre canta la sua nuova canzone. Ci scusiamo per la qualità della clip ma trattasi di un filmato amatoriale. Probabilmente la stessa Perry pubblicherà un video ufficiale nei prossimi giorni o rilascerà When I’m Gone sui servizi di streaming musicale.

Però, se ti troverai a Las Vegas, avrai l’occasione di ascoltare spesso Katy Perry dal vivo. Il suo show è in programma fino al 19 marzo 2022. Si svolge al Resorts World Theatre di Las Vegas ed è suddiviso in sei atti ispirati a Toy Story. Parlando della produzione a GMA, Perry ha dichiarato:

“Molti dei miei spettacoli sono stati figurativamente i più grandi della mia vita. Interpreto una bambola in questo spettacolo, quindi questa cosa è tre volte più grande di me”.

“Quando sei in tour, canti in un edificio diverso ogni notte, quindi devi adattarti alle dimensioni dell’edificio. Con questo incredibile teatro da 5.000 posti, sai esattamente cosa fare ogni volta. Sei sullo stesso palco e questo ti permette di fare ancora più magie”, ha detto Perry.

Come confermato prima dello spettacolo, Perry ha suonato:

‘E.T.’

‘Chained to the Rhythm’

‘Dark Horse’

‘Not the End of the World’

‘California Gurls’

‘Hot N Cold / Last Friday Night (T.G.I.F.)’

‘Waking Up in Vegas’

‘Bon appétit’

‘Daisies’

‘I Kissed a Girl’

‘Lost / Part of Me / Wide Awake’

‘Never Really Over’

‘Swish Swish’

‘When I’m Gone / Walking on Air’

‘Teenage Dream’

‘Smile’

‘Roar’

‘The Greatest Love of All’

‘Firework’

Qui sotto altri video dell’evento: