Oceania (Moana) è un film di animazione che è uscito nel 2016 e che è stato prodotto da Walt Disney Animation Studios. Si tratta del 56esimo classico Disney e, dopo l’uscita nelle sale cinematografiche mondiali, ha ricevuto ottimi consensi da parte del pubblico e della critica ottenendo due candidature agli Oscar 2017 come miglior film di animazione e migliore canzone guadagnando al Box Office mondiale oltre 680 milioni di dollari.

Come sappiamo si è al lavoro su un suo live action che vedrà Dwayne Johnson nei panni del protagonista, ma è in arrivo anche un sequel. Oceania 2, questo il suo titolo, sarà un film diretto da Dave Derrick Jr ed arriverà entro la fine di quest’anno nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e poi in streaming su Disney +. Porterà con sé molte novità. Vaiana Waialiki, dopo aver ricevuto una chiamata che non si aspettava dai suoi antenati esploratori, viaggia insieme a Maui (semidio mutaforma) e ad un nuovo equipaggio di marinai improbabili verso i lontani mari dell’Oceania tramite acque pericolose e perdute da tempo per un’avventura totalmente diversa da qualsiasi cosa abbia affrontato fino a quel momento.

Vaiana in versione matura in Oceania 2

Nel frattempo, per rendere meno pesante l’attesa dell’arrivo di Oceania 2, la Disney ha condiviso una nuova foto proprio della protagonista che lascia tutti senza parole. Troviamo, infatti, una Vaiana cresciuta molto rispetto al primo capitolo. Sappiamo, infatti, che il sequel sarà ambientato tre anni dopo il primo film quindi questo cambiamento era necessario. Vaiana è sempre bellissima, ma con lineamenti più maturi ed un’espressione determinata, mentre alle sue spalle troviamo una gigantesca creatura marina. Per il resto, invece, la trama continua a rimanere segreta per avere poi l’effetto sorpresa sul pubblico. Non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza e scoprire cosa ci riserverà l’arrivo di Oceania 2.

E tu hai già visto il film Oceania? Cosa ti aspetti dall’arrivo di Oceania 2? Ti aspettiamo nei commenti!