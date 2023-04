Quello che stiamo vivendo è un periodo in cui i live action piovono come se non ci fosse un domani. Sono sempre di più, infatti, i titoli di cartoni animati o film di animazione del passato pronti per trasformarsi in live action.

Manca davvero poco ed assisteremo all’uscita del live action de La Sirenetta (dopo tutte le critiche per la protagonista scelta ed il messaggio che si vuole dare con Ariel che abbandona il mondo sottomarino per se stessa e non per amore come nel cartone), poi arriverà anche quello de Gli Aristogatti e di altri classici della Disney. Nel frattempo, un nuovo titolo si è aggiunto all’elenco dei prossimi live action che sono attesi ed è quello di Oceania (Moana), un film di animazione che è uscito nel 2016 e che è stato prodotto proprio da Walt Disney Animation Studios. Si tratta del 56esimo classico Disney e, dopo l’uscita nelle sale cinematografiche mondiali, ha ricevuto ottimi consensi da parte del pubblico e della critica ottenendo due candidature agli Oscar 2017 come miglior film di animazione e migliore canzone guadagnando al Box Office mondiale oltre 680 milioni di dollari.

Certo, non sono passati molti anni dalla sua uscita. Di solito i live action si basano su titoli usciti molti anni fa per permettere alle nuove generazioni di conoscere titoli del passato. A darne l’annuncio è stato Dwayne Johnson, l’attore della California classe 1972, che sui suoi profili social ha postato un video direttamente dalla spiaggia delle Hawaii in compagnia delle due figlie dove rivela che:

“Sono molto onorato ed orgoglioso nel poter portare sul grande schermo la meravigliosa storia di Moana in live action. La nonna Tala, la musica, la danza, il villaggio, il grande oceano…cos’altro dire? E ci sarà anche Maui. Questa grandissima opportunità di vita di potermi riunire con Maui, ispirato dallo spirito del mio defunto nonno, il Grande Capo Peter Maivia, è qualcosa a cui tengo moltissimo”.

Oceania, la protagonista del film di animazione DIsney

Nel film di animazione di Oceania, Dwayne Johnson ha prestato la sua voce al personaggio di Maui, mentre in questa nuova avventura sarà il produttore del live action al fianco di Dany Garcia e Hiram Garcia con la loro Seven Bucks Productions. Jared Bush, invece, si occuperà della sceneggiature (un nome che è una garanzia visto che si è occupato del film originale, ma anche di Encanto e di Zootropolis). Al momento, ovviamente, sono poche le notizie sul live action, ma sappiamo che le protagoniste saranno le isole, la comunità e le loro tradizioni, il tutto vissuto attraverso gli occhi di una giovane donna che non vede l’ora di intraprendere la sua strada. Sean Bailey, il presidente della produzione di Walt Disney Studios, a tal proposito ha riferito che:

“Oceania è ancora all’inizio dello sviluppo, ma l’idea di lavorare insieme a questi straordinari partner per raccontare una storia così importante in live action è incredibile, soprattutto adesso che stiamo celebrando il nostro centenario”.

Al momento, il cast del live action di Oceania non è stato ancora reso noto, ma i fan amerebbero vedere Dwayne Johnson vestire i panni di Maui ed Auli’i Cravalho quelli della principessa Vaiana, ma non sappiamo se sarà davvero così. Una cosa è certa, la Disney è sempre più al lavoro per accontentare i suoi fan e poter rendere il suo pubblico felice e fedele ottenendo, così, maggiori abbonamenti sulla sua piattaforma Disney + e cercare di superare la concorrenza dei diretti avversari come Netflix ed Amazon Prime Video.

E tu cosa ne pensi di questi live action che stanno nascendo in questo periodo? Hai già visto il film di animazione di Oceania? Ti aspettiamo nei commenti!