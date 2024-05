Oceania (Moana) è un film di animazione che è uscito nel 2016 e che è stato prodotto da Walt Disney Animation Studios. Si tratta del 56esimo classico Disney e, dopo l’uscita nelle sale cinematografiche mondiali, ha ricevuto ottimi consensi da parte del pubblico e della critica ottenendo due candidature agli Oscar 2017 come miglior film di animazione e migliore canzone guadagnando al Box Office mondiale oltre 680 milioni di dollari.

Come sappiamo si è al lavoro su un suo live action che vedrà Dwayne Johnson nei panni del protagonista, ma è in arrivo anche un sequel del famoso film. Oceania 2, questo il suo titolo, sarà un film diretto da Dave Derrick Jr ed arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il prossimo 27 novembre e poi sarà la volta dello streaming su Disney +. Porterà con sé molte novità che il pubblico non vede l’ora di scoprire perché, con il tempo, si è affezionato a Vaiana ed alla sua storia. Nel frattempo, per rendere meno pesante l’attesa dell’arrivo di Oceania 2, la Disney ha condiviso e reso pubblico il trailer ufficiale che ci anticipa cosa dobbiamo aspettarci da questo sequel.

Oceania, la protagonista del film di animazione DIsney

L’analisi del trailer di Oceania 2

Il trailer di Oceania 2 ci rivela una Vaiana cresciuta: è sempre bellissima, ma con lineamenti più maturi ed un’espressione determinata. Ci anticipa che: “Questo è il richiamo degli antenati a navigare sotto nuove stelle, per unire i nostri popoli da ogni parte dell’oceano”. In effetti, nel sequel del film, Vaiana Waialiki, dopo aver ricevuto una chiamata che non si aspettava dai suoi antenati esploratori, viaggia insieme a Maui (semidio mutaforma) e ad un nuovo equipaggio di marinai improbabili verso i lontani mari dell’Oceania tramite acque pericolose e perdute da tempo per un’avventura totalmente diversa da qualsiasi cosa abbia affrontato fino a quel momento.

Oceania 2 è atteso con ansia dal pubblico che non vede l’ora di scoprire cosa ci riserverà questo sequel. Ancora un po’ di pazienza e poi è pronto per conquistare tutti.

E tu hai già visto il film Oceania? Anche tu aspetti con impazienza l’uscita del sequel al cinema? Ti aspettiamo nei commenti!