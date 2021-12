Jessica Henwick (St.Trinian’s 2 – La leggenda del tesoro segreto, Star Wars: Il risveglio della Forza, Love and Monsters) è una delle protagoniste che fa parte del cast di Matrix 4, e che pare regalerà grandi soddisfazioni ai telespettatori che frementi attendono questo nuovo film della saga. Un video appena rilasciato nelle ultime ore, rivela infatti non solo nuovi dettagli sulla trama, ma anche sullo stuzzicante personaggio interpretato dall’attrice.

La Warner Bros. Pictures ha presentato nelle ultime ore una nuova featurette per The Matrix Resurrections – titolo del quarto film della saga – che rivela nuovi dettagli sulla trama e prende in qualche modo un po’ in giro il personaggio interpretato da Jessica Henwick. L’attrice, infatti, è una new entry nel cast e reciterà insieme ad altri nuovi arrivati ​​nel franchise, tra cui Yahya Adbul-Mateen II (The Greatest Showman, All Day and a Night, Il processo ai Chicago 7), Neil Patrick Harris (American Trip – Il primo viaggio non si scorda mai, Harold & Kumar – Due amici in fuga, Un milione di modi per morire nel West) e Priyanka Chopra Jonas (Don: The Chase Begins Again, Salaam-e-Ishq: A Tribute To Love, We Can Be Heroes).

Ovviamente il quarto film della serie Matrix avrà ancora tra i protagonisti, immancabili, gli attori che hanno reso famosa la saga, e ritroveremo quindi Keanu Reeves (Ti amerò… fino ad ammazzarti, L’ultima volta che mi sono suicidato, Tutto può succedere – Something’s Gotta Give), Carrie-Anne Moss (La prima volta di Niky, Elephant Song, The Bye Bye Man) e Jada Pinkett Smith (Appuntamento a Brooklyn, Il viaggio delle ragazze, Bad Moms – Mamme molto cattive), pronti a riprendere i loro ruoli iconici dalla trilogia originale.

L’attrice Jessica Henwick in The Matrix Resurrections

Le curiosità della trama di Matrix 4 e la spiegazione del video rilasciato dalla Warner Bros.

Allo stato attuale, in attesa del rilascio cinematografico, passiamo ad alcune rivelazioni sul film The Matrix Resurrections che uscirà il prossimo 22 dicembre. Al momento sappiamo che ci sono molte domande senza risposta, che ancora oggi circolano nelle menti dei fan. Ad esempio, il film precedente, The Matrix Revolutions, termina con Neo, Keanu Reeves, che muore insieme all’agente Smith, ovvero l’attore Hugo Weaving (Robin Hood Junior, Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello, Cloud Atlas), ponendo fine al regno del terrore dell’agente.

Allo stesso modo Trinity, ovvero l’attrice Carrie-Anne Moss, muore tra le braccia di Neo dopo essere stato fatalmente trafitto da un pezzo di armature. Originariamente utilizzato come ultimo capitolo della serie, Matrix Revolutions ha tentato di porre fine alla storia senza un quarto film in mente. Pertanto, il modo in cui Neo e Trinity si inseriranno in Matrix Resurrections è rimasto in gran parte senza risposta, fino ad ora.

La Warner Bros. ha rilasciato una nuova featurette per The Matrix Resurrections che rivela ulteriori dettagli sulla trama. Il video dietro le quinte presenta commenti del cast principale che gettano nuova luce sulle nuove vite di Neo e Trinity all’interno del sistema, oltre a prendere in giro la loro eventuale riunione.

Inoltre, il video rivela nuovi dettagli sul personaggio interpretato da Jessica Henwick, ovvero Bugs, e sul gruppo che crea per combattere il sistema mentre continuano a sperare che Neo sia ancora vivo. Il video che potete vedere, infatti, suggerisce che sia Neo che Trinity sono intrappolati all’interno di Matrix sotto nuove identità.

Neo è ora Thomas Anderson (che era prima di diventare Neo) e Trinity è ora Tiffany. Entrambi i personaggi vivono vite relativamente normali, con Anderson che ingerisce regolarmente “pillole blu”, fino a quando iniziano a sospettare di essere in realtà parte di qualcosa di molto più grande. Dopo aver incontrato il personaggio di Henwick e il suo gruppo di credenti, il personaggio di Reeves sceglie di prendere la “pillola rossa”, dando il via al suo ritorno come Neo. Sebbene non sia ancora una spiegazione completa della trama imminente, il video sopra inizia a collegare i punti insieme.

Questo non è il primo video che la Warner Bros. ha rilasciato per The Matrix Resurrections, be ne abbiamo mostrato un altro che trovate cliccando qui. Tuttavia, i trailer e le featurette precedenti mostravano tutti i filmati dei precedenti tre film di Matrix, che non hanno mai aiutato i fan a capire di cosa parlerà il quarto film. Mentre, uno degli aspetti più entusiasmanti di questo nuovo video è che mostra filmati mai visti prima del film, incluso il miglior sguardo mai fatto al nuovo arrivato di Matrix, Bugs, e quali sono le sue intenzioni.

Con la nuova featurette che finora è stata la migliore spiegazione di The Matrix Resurrections, ci sono ancora molte, molte domande a cui non rispondere. Tuttavia, è chiaro che Bugs e il suo equipaggio sono determinati quanto il pubblico a scoprire dove si trova Neo in questa strana nuova realtà.