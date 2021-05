Olivia Rodrigo ha pubblicato una nuova canzone dal titolo “Good 4 U” venerdì 14 maggio, e insieme alla traccia c’è un video diretto da Petra Collins.

“Good 4 U” si ispira pesantemente ai Paramore e ad altre amate band pop-punk, con versi carichi di sarcasmo rivolti a una ex fiamma: “Beh, buon per te, immagino che tu sia andato avanti molto facilmente anche senza di me. Hai trovato una nuova ragazza e ci sono volute solo un paio di settimane,” canta Olivia Rodrigo in Good 4 U. Nel video, Rodrigo interpreta il ruolo di una cheerleader del liceo in cerca di vendetta. Per alcune scene e il look ci ha ricordato un po’ Britney Spears in Baby One More Time… auguriamo a Olivia lo stesso successo.

Good 4 U è il terzo singolo estratto dal prossimo album di debutto di Rodrigo “Sour“. Segue il suo singolo di successo, “Drivers License” e “Deja Vu“. L’attesissimo LP, che attualmente è uno degli album con più pre-order in questo momento, uscirà il 21 maggio tramite Geffen. Se lo desideri, puoi fare il pre-order su Amazon a un ottimo prezzo, sia per il CD che per il Vinile.

Rodrigo si è esibita con “Good 4 U” al Saturday Night Live questo weekend. L’episodio è stato presentato da Keegan-Michael Key. Puoi vedere l’esibizione qui sotto. Facci sapere che ne pensi.

Qual è il significato della canzone Good 4 U di Olivia Rodrigo?

Il titolo di questa canzone (“Good 4 U”) è di natura sarcastica. Quello che la cantante sta facendo è rivolgersi al suo ex fidanzato. E in superficie, si sta congratulando con lui per essere stato in grado di andare avanti con la sua vita come se nulla fosse accaduto. Ma soprattutto, lo prende in giro per aver “trovato subito una nuova ragazza”. E quando si congratula con lui a questo proposito, come accennato in precedenza, lo fa in modo sarcastico. Non la innervosisce il fatto che il suo ex stia insieme a un’altra. Piuttosto è la velocità con cui si è messo insieme a questa ragazza dopo essersi lasciato con lei che la rende nervosa.

In altre parole, è come se la loro rottura non avesse avuto alcun effetto negativo su di lui. Ma al contrario la stessa cantante, come probabilmente avrai già accertato a questo punto, è ancora affezionata a lui. E l’attuale disposizione del destinatario del messaggio la sta facendo soffrire ancora di più, perché ha capito che non gli importava nulla di lei.

Olivia usa parte del secondo verso per maledirlo per aver più o meno infranto la promessa di rimanere fedele a lei. E’ ferita e confusa.

Olivia Rodrigo ha scritto “Good 4 U”?

Sì. Olivia ha scritto questa canzone insieme al suo produttore Dan Nigro. E Nigro, che ha anche collaborato con Olivia in “Drivers License” e “Deja Vu”, ha co-prodotto anche il brano, a tal proposito lavorando insieme ad Alexander 23.

Curiosità su Good 4 U e Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo non è latina, come molte persone presumono dato il suo nome e il suo aspetto. Piuttosto suo padre è delle Filippine, un paese ben al di fuori dell’America Latina e dove le persone tendono anche ad avere cognomi spagnoli. E sua madre è in realtà di origine europea. Rodrigo è nata e cresciuta in California.

Dopo due giorni dal suo rilascio, il video musicale ha quasi ottenuto 20 milioni di visualizzazioni.

La traduzione del testo di Good 4 U di Olivia Rodrigo

Ah

Beh, buon per te, immagino che tu sia andato avanti molto facilmente

Hai trovato una nuova ragazza e ci sono volute solo un paio di settimane

Rammenti quando hai detto che volevi consegnarmi il mondo?

(Ah ah ah ah)

E buon per te, immagino che tu abbia pensato a te stesso

Immagino che quel dottore che ho trovato per te, mi abbia davvero aiutato

Ora puoi essere un uomo migliore per la tua nuova ragazza

Beh, buon per te, sembri felice e in salute

Non io, se ti è mai fregato qualcosa

Buon per te, stai andando alla grande anche senza di me

Tesoro, Dio, vorrei poterlo fare

Ho perso la testa, ho passato la notte a piangere sul pavimento del mio bagno

Ma a te non interessa proprio, davvero non lo capisco

Ma credo che sia un bene per te

Beh, buon per te, immagino che tu stia ottenendo tutto quello che vuoi

Hai comprato una macchina nuova e la tua carriera sta davvero andando forte

È come se non fossimo nemmeno mai stati insieme

Tesoro, che cazzo c’è con quello? (Eh?)

E buon per te, è come se non mi avessi mai incontrata

Ricordi quando hai giurato a Dio che ero l’unica persona che ti ha mai conquistato?

Bene, fanculo e fottiti

Non dovrai mai soffrire nel modo in cui soffro io

Beh, buon per te, sembri felice e in salute

Non io, se ti è mai fregato qualcosa

Buon per te, stai andando alla grande anche senza di me

Tesoro, Dio, vorrei poterlo fare

Ho perso la testa, ho passato la notte a piangere sul pavimento del mio bagno

Ma a te non interessa proprio, davvero non lo capisco

Ma credo che sia un bene per te

Ah-ah-ah-ah

Ah ah ah ah

Forse sono troppo emotiva

Ma la tua apatia è come una ferita nel sale

Forse sono troppo emotiva

O forse non ti è mai importato niente

Forse sono troppo emotiva

La tua apatia è come una ferita nel sale

Forse sono troppo emotiva

O forse non ti è mai importato niente

Beh, buon per te, sembri felice e in salute

Non io, se ti è mai fregato qualcosa

Buon per te, stai andando alla grande anche senza di me

Tesoro, Dio, vorrei poterlo fare

Ho perso la testa, ho passato la notte a piangere sul pavimento del mio bagno

Ma a te non interessa proprio, davvero non lo capisco

Ma credo che sia un bene per te

Beh, buon per te, immagino che tu sia andato avanti molto facilmente