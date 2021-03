Omar Sy, attore francese classe 1978, è diventato famoso con il ruolo di Abdel nel film Quasi Amici nel 2011, ma ha confermato la sua popolarità vestendo i panni di Assane Diop in Lupin, famosa serie tv firmata Netflix.

Lupin ha ottenuto ascolti da record tanto che, ancora oggi, la troviamo nella top 10 dei più guardati su Netflix, raggiungendo oltre 70 milioni di telespettatori. Come sappiamo, è in arrivo la seconda stagione che dovrebbe fare il suo debutto sul piccolo schermo durante l’estate. Un successo inaspettato, come rivela l’attore a Deadline:

“Ottenere un risultato così enorme con la concorrenza americana ed inglese è stato del tutto inaspettato”.

L’attore Omar Sy in Lupin

Un vero e proprio successo mondiale che ha conquistato tutti. Un successo che possiamo paragonare a quello del famoso 007 tanto che Omar Sy afferma che il suo Lupin è una specie di James Bond alla francese. L’attore avrebbe amato interpretare il ruolo di 007, ma come è noto si tratta di una prerogativa che spetta solo agli attori inglesi, quindi in un certo senso si è preso la sua rivincita vestendo i panni di Lupin. Con la seconda stagione in arrivo, Omar Sy spera già nella terza. Ovviamente la decisione finale spetterà a Netflix, ma l’attore considera Lupin un personaggio divertente ed avrebbe piacere a vestire nuovamente i suoi panni.

Visto il successo della prima stagione, viene facile pensare che la seconda non sarà da meno. Inoltre, Netflix ha preso la decisione di puntare su alcuni dei suoi capisaldi per poter vincere contro la concorrenza ed aumentare il proprio pubblico.

E voi avete seguito Lupin? Secondo voi ci sarà una terza stagione? Fatecelo sapere nei commenti!