È una notizia di sole poche ore fa quella che Disney +, nei prossimi anni, è pronta per superare Netflix e rubargli il primato come piattaforma di streaming. Da parte sua, però, il colosso di streaming non sta con le mani in mano e continua a cercare titoli in grado di attirare l’attenzione dei telespettatori sia per fidelizzare gli abbonati, ma al tempo stesso per trovare nuove persone pronte a sottoscrivere un abbonamento.

Tra i titoli in arrivo ce n’è uno che è atteso con ansia dal pubblico. Si tratta di One Day, una nuova serie tv romantica che è tratta dall’omonimo bestseller di David Nicholls uscito nel 2009. La serie tv è attesa sul piccolo schermo per il prossimo 8 febbraio e non sarà certo la prima volta che arriva in tv visto che già nel 2011 il romanzo aveva avuto il suo adattamento sul grande schermo con Anne Hathaway e Jim Sturgess. Per rendere meno pesante l’attesa del suo debutto su Netflix, il colosso di streaming ha pubblicato il trailer ufficiale che ci anticipa cosa dobbiamo aspettarci da One Day.

I protagonisti di One Day su Netflix

Analisi del trailer di One Day

Il trailer, sulle note dei Cranberries, ci anticipa cosa succederà in One Day attirando la giusta curiosità. Ci racconta la storia d’amore tra Emma Morley e Dexter Mayhew, ovvero due ragazzi che si parlano per la prima volta il 15 luglio 1988. Un incontro che nessuno dei due dimenticherà nonostante poi prendano la propria strada. Ogni 15 luglio, tuttavia, i due si ritrovano per potersi raccontare le loro vite e vedere a che punto si trovano incontrandosi, appunto, solo una volta all’anno. In ogni episodio della serie tv vedremo cosa fanno i due protagonisti da un anno ad un altro, come cambiano, i loro successi, le loro delusioni mentre vivono questo ritrovarsi e poi dirsi di nuovo arrivederci.

La serie tv One Day, scritta da Nicole Taylor, può contare su un cast di tutto rispetto con Ambika Mod nei panni di Emma Morley e Leo Woodall in quelli di Dexter Mayhew. Spazio anche a Essie Davis che sarà la mamma di Dexter ed Eleanor Tomlinson che sarà Sylvie. La serie tv sarà composta da ben 14 episodi che, siamo sicuri, riusciranno a tenere il pubblico con il fiato sospeso ed incollato al piccolo schermo.

E tu hai già avuto la possibilità di leggere il romanzo One Day di David Nicholls? Seguirai la serie tv su Netflix? Ti aspettiamo nei commenti!